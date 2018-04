Ad Artè lo show di Dado

martedì, 17 aprile 2018, 12:02

Si intitola 'L'impertinente' lo show che l'attore e comico romano Dado, metterà in scena giovedì 19 aprile alle ore 21 ad Artè nell'ambito della stagione artistica.

Con il suo nuovo show Dado mette in scena una delle qualità più represse dell’individuo della società moderna: l’impertinenza.

“Proprio l’impertinenza è ciò che caratterizza lo show dell’ex comico di Zelig che è alla costante ricerca di un linguaggio – ovviamente comico - più puro è più libero possibile per raccontare con ironia quasi fanciullesca il suo punto di vista sul mondo! Un po’ come fanno i bambini che parlano in modo del tutto spontaneo perché privi di sovrastrutture formali che li rendono finti come la maggior parte delle persone che incontriamo. Ma questa nuova impertinenza di Dado dovrà fare i conti con un’educazione troppo cattolica, con le consuetudini piccolo borghesi della sua famiglia e con la paura del giudizio della suocera…del sud!”

Per informazioni 392 3409380; teatrocapannori@gmail.com.

biglietto unico 10 euro, ridotto 8 euro .