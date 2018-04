Ad Artemisia gli incontri "La natura ci ama"

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:43

Incontri "La natura ci ama" venerdì 20 aprile alle 21 presso Artemisia in Via dell’Aeroporto 10 a Capannori. Una verifica di come vorremmo il nostro cibo, la nostra aria, la nostra acqua. Quale tipo di amor proviamo per gli animali e di conseguenza per le persone, per noi stessi. Dobbiamo prendere coscienza per essere liberi di scegliere.