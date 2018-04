Ad Artemisia incontro con la comunità musulmana

martedì, 17 aprile 2018, 11:27

Domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'iniziativa "Incontriamo la comunità musulmana" per approfondire i principi fondamentali della religione islamica. L'incontro rientra nel ciclo "A scuola di pace dalle religioni..." promosso dall'associazione "I ricostruttori" in collaborazione con il Comune con l'obiettivo di conoscere le comunità religiose presenti sul territorio di Capannori.



L'incontro successivo si svolgerà il 16 maggio, sempre alle ore 21 ad Artémisia, con la comunità sri-lankese.



La partecipazione è gratuita. Per informazioni: immigrazione@comune.capannori.lu.it, 0583428800