Ad Artemisia si presenta il libro "Le cicogne nere. Hidma. La mia fuga"

mercoledì, 18 aprile 2018, 12:15

Venerdì 20 aprile alle ore 18 nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma la presentazione del libro 'Le cicogne nere'- Hidma.La mia fuga' (Istos edizioni) di Abdelfetah Mohamed a cura di Saul Caia. Saranno presenti gli autori.



L'iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con la cooperativa Odissea, CO&SO e Sprar.



Hidma, in lingua tigrina, significa "fuga". Rappresenta il viaggio di migliaia di persone che abbandonano l'Africa in cerca di una nuova speranza di vita. Oggi Abdel, partecipando alle operazioni di recupero di migranti nel Mediterraneo sulle navi delle Organizzazioni non governative, si rivede negli occhi di uomini e donne del suo stesso continente, che come lui hanno intrapreso la stessa fuga.



Un percorso di ricerca dell' identità, tra esili, prigionie e il lavoro nei campi di cotone, fino all'arrivo in Italia e il viaggio a ritroso da Nord a Sud.