Akira, il trentennale: grande attesa a Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 13 aprile 2018, 13:43

A partire da giovedì 19 aprile fino al mese di ottobre, presso i Saloni monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si terrà il primo Ciclo di seminari dedicati ai Classici del pensiero e, più in particolare, al rapporto tra Filosofie e scienze nell'età moderna, incontri organizzati dalla sezione lucchese della...

venerdì, 13 aprile 2018, 13:34

La Misericordia S. Gemma Galgani comunica ai propri soci che è stata fissata per giovedì 26 aprile, presso i locali parrocchiali di S. Colombano, alle 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione, l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno:

venerdì, 13 aprile 2018, 13:31

Sabato 14 aprile, domenica 15 aprile, lunedì 16 aprile alle 21.00 al Cinema Artè Capannori "Il Filo Nascosto" Usa/Gran Bretagna, 2017 – 130′ di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps.Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, dipinge un ritratto illuminante di un artista...

venerdì, 13 aprile 2018, 13:28

Nell'ambito della rassegna teatrale per ragazzi "Briciole di Teatro 2018" promossa dal Centro culturale di Tassignano assieme al Comune di Capannori domenica 15 aprile alle ore 16 al polo culturale Artémisia si svolgerà lo spettacolo "Fabiccio Pagliaccio Show".

venerdì, 13 aprile 2018, 11:53

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico PD di Lucca, commenta l'intenzione dell'amministrazione di procedere alla costituzione della Fondazione Unica della Cultura: "Molto giusta l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere alla costituzione della Fondazione Unica della Cultura.

venerdì, 13 aprile 2018, 09:50

Potere al Popolo Lucca interviene sul tema delle morti sul lavoro: "Continua inesorabile la conta dei morti sul lavoro in Italia: nell’arco di 10 giorni vi sono stati due operai morti nell'esplosione di in contenitore di gpl nel porto di Livorno, un ferroviere di Bologna morto folgorato, due operai uccisi...

giovedì, 12 aprile 2018, 18:17

Chiara Saraceno conclude il percorso delle iniziative legate all'8 marzo del Comune di Lucca domani (venerdì 13 aprile) alle 17.00 in Sala Maria Eletta Martini di via S. Andrea 33. Invitata dalla associazione Città delle donne, Chiara Saraceno presenta a Lucca il suo ultimo libro “L'equivoco della famiglia”: l'incontro sarà...

giovedì, 12 aprile 2018, 17:19

In occasione della serata di “Lucca effetto cinema notte 2018”, in previsione del grande afflusso di pubblico nel centro storico, la Questura di Lucca ha chiesto all'amministrazione comunale l'emissione di provvedimenti a tutela della sicurezza. Pertanto nel centro storico – con esclusione per la grande distribuzione - dalle ore 18...

giovedì, 12 aprile 2018, 16:17

Al consorzio di bonifica la minoranza denuncia: "Inaccettabile gestione personalistica dell'ente. C'è bisogno di più trasparenza". "Grande abbuffata, assunzioni, promozioni, incarichi altro che taglio alle spese e risparmi tutto gestito da un solo uomo a fine mandato.

giovedì, 12 aprile 2018, 15:50

Il Direttivo della Camera del Lavoro di Lucca, riunito il 12 aprile, ricorda che il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici è sempre stato in prima fila nella lotta per la pace, il disarmo e la convivenza pacifica dei popoli e degli Stati.