Alla Biblioteca Civica Agorà il seminario "Dai geni alla funzione: una questione di epigenetica"

sabato, 14 aprile 2018, 10:48

L'epigenetica ha riscosso in questi ultimi anni un enorme interesse anche in ambiti non scientifici. I media hanno dato grande risalto ai risultati della ricerca in questo campo ma ne hanno anche talvolta travisato il senso. A sciogliere i nodi di questo affascinante e complesso argomento sarà Federico Cremisi, genetista della Scuola Normale di Pisa che per l'Agorà della Scienza terrà un seminario dal titolo "Dai geni alla funzione: una questione di epigenetica" sabato 21 aprile alle 17.30 presso la Biblioteca Civica Piazza dei Servi Lucca. L'epigenetica è lo studio dei cambiamenti nell'espressione genica che non comportano però alcun cambiamento nella sequenza del DNA. In altre parole, l'epigenetica spiega i meccanismi con cui le cellule influenzano la lettura dei geni e di conseguenza programmano l'attività cellulare attraverso la produzione di specifiche proteine. I cambiamenti epigenetici sono la risposta dell'individuo all'ambiente e agli stili di vita ma non sono ereditabili; questo dato spesso misconosciuto ha condotto ad assimilare l'epigenetica al lamarckismo, la controversa teoria evoluzionista secondo cui i mutamenti acquisiti vengono trasmessi da padre in figlio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.agoradellascienza.it .