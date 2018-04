Alla Casermetta San Regolo la conferenza di Angelo Lippi

sabato, 14 aprile 2018, 11:56

Giovedì 19 aprile, alle 21.00, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura Angelo Lippi, il quale presenterà il rinnovato Orto Botanico dei Frignoli, ubicato a Fivizzano (MS), in occasione della sua riapertura che avverrà domenica 29 aprile.



Angelo Lippi, già curatore dell'Orto Botanico di Lucca, coordinatore scientifico Orto Botanico “I Frignoli” (MS); collaboratore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa per indagini etnobotaniche; noto cameliologo, referente scientifico delle “Antiche Camelie della Lucchesia”; esperto in piante officinali, in orticoltura, in ricerca e semina di piante rare; Direttore Responsabile delle pubblicazioni dell’A.Di.P.A.; autore di numerosi testi botanici specialistici. Socio fondatore dell'A.Di.P.A.



Ingresso libero



ADiPA – Associazione per la diffusione di piante fra amatori - conta oggi circa 700 soci in tutta Italia suddivisi in dieci sezioni regionali o territoriali (Campania, Emilia Romagna, Firenze, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lunigiana, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto). Le principali attività dell’associazione si concentrano sulla raccolta, catalogazione e ridistribuzione annuale fra i soci dei semi attraverso la stampa di un ricchissimo Index seminum con centinaia di specie ornamentali, alimentari, rare o comunque di interesse orticolo. Oltre alla redazione di un notiziario, ADiPA organizza mostre scambio stagionali di piante, conferenze, corsi, viaggi ed escursioni a tema botanico. Per informazioni www.adipa.it - info@adipa.it