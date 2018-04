All'Accademia Lucchese la conferenza di monsignor Ghilarducci

martedì, 17 aprile 2018, 10:29

Giovedì 19 aprile alle ore 17 a Palazzo Pretorio (Via V. Veneto, 1) l'Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti ha organizzato la conferenza del Socio Mons Giuseppe Ghilarducci sul tema: “San Martino. La quarta Cattedrale di Lucca. Otto secoli di interventi”. Tema affascinante ed inedito, ricco di vere e proprie scoperte, la conferenza anticiperà i frutti di un grande lavoro d'archivio compiuto dall'autore durante anni di ricerca. La quarta Cattedrale, quella che oggi possiamo vedere e apprezzare nella ricchezza della sua architettura e delle sue opere d'arte si struttura in oltre 8 secoli di storia che Mons. Ghilarducci ha indagato con una ricerca competente e paziente ricostruendo la fitta trama che da prima dell'anno 1000 arriva fino ad oggi. Giuseppe Ghilarducci ha al suo attivo numerose pubblicazioni dedicate alla storia e all'arte lucchese fra le quali ricordiamo i monumentali Lucensis Ecclesiae Monumenta edicìtati in collaborazione con Graziano Concioni e Claudio Ferri