Alpaa Toscana, in piazza il 1° maggio per la festa del lavoro

domenica, 29 aprile 2018, 10:53

Alpaa (Associazione Lavoratori Produttori Agricoli Ambientali) , di recente costituzione in Toscana, ma già operativa sul piano dei servizi ai piccoli agricoltori partecipa alla festa del lavoro e sarà presente a Cetona alle iniziative in programma in quella giornata.



Il primo maggio è un'ulteriore occasione per presentarsi ai piccoli coltivatori, sia che lo facciano a titolo principale che non, per cercare di rappresentarli al meglio con le Istituzioni, sia per far conoscere i servizi che siamo in grado di offrire per le pratiche legate ai contributi, alla formazione, alla sicurezza, alla tenuta dei libri contabile e quant'altro connesso all'attivita' agricola.



L'Alpaa Toscana condivide e sottolinea il tema scelto per il 1° maggio di quest'anno che è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro.



La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale ed il settore agricolo ne è da sempre, purtroppo, fortemente interessato con incidenti anche mortali, che riguardano i lavoratori dipendenti, ma anche i piccoli produttori e i cosidetti "hobbisti" che sono le figure che l'Alpaa rappresenta.



La formazione che precede il rilascio dei patentini e autorizzazioni alla conduzione di vari mezzi è qualcosa di molto importante e deve essere realizzata con serietà e correttezza, così come prevede la legge.



Ci vuole l'impegno di tutti per un cambio " culturale" aziende e lavoratori, perche' lavorare in sicurezza diventi una pratica di tutti e ordinaria.

L'Alpaa Toscana sta organizzando, oltre alle altre attività, corsi di formazione.



Per avere informazioni e contatti potete rivolgervi o direttamente all'Alpaa toscana oppure attraverso i delegati e i rappresentanti della Flai e della CGIL di tutta la Toscana.

Il 1° maggio è una giornata per stare nelle piazze e ricordare il valore del lavoro.