Arciconfraternita di Misericordia di Lucca: domenica assemblea ordinaria

giovedì, 19 aprile 2018, 18:34

“Non c'è educazione al digitale e gli insegnanti non sono formati alla generazione dei nativi digitali. La situazione non è grave, ma gravissima. Famiglia e scuola hanno perso l'occasione di collaborare insieme. Non c'è formazione degli educatori e non esiste all'interno della scuola un equipe medico-psico-pedagogicaper ciascuna delle 41 mila...

giovedì, 19 aprile 2018, 18:26

Sabato 21 aprile presso l'ITI Fermi di Lucca si terrà l'evento “Eroi in campo”: storie sulle resistenza e sui campi di concentramento legate tra loro da un filo conduttore: I protagonisti sono tutti sportivi finiti nei Lager per motivi religiosi, etnici o politici.Il programma: Inizio ore 9.00 Saluto delle Autorità:...

giovedì, 19 aprile 2018, 18:24

Venerdì 20 aprile sarà ospite di 50&Più Università il professor Gino Fornaciari, ordinario di Storia della Medicina all'Università di Pisa e direttore della Divisione di Paleopatologia e del Museo di Anatomia Patologica. Il professor Fornaciari terrà la conferenza "Cangrande della Scala: un assassinio di sette secoli fa".

giovedì, 19 aprile 2018, 17:17

"Il risultato del 4 Marzo dimostra che la campagna contro la politica e i partiti, contro le istituzioni, le forme e i principi della democrazia iniziata ai tempi di Mani Pulite e proseguita con il Vaffa di Grillo, ha conseguito il suo obbiettivo - commenta Roberto Panchieri, segretario del Circolo...

giovedì, 19 aprile 2018, 16:50

Si parlerà degli aspetti giuridici e normativi introdotti dalle recente Legge 112, senza dimenticare le profonde implicazioni psicologiche che stanno dietro il complesso rapporto famiglia disabilità, nel corso del convegno "Durante e dopo di Noi, Famiglie, disabilità e Futuro" in programma sabato 21 aprile all'auditorium "Da Massa Carrara" di via...

giovedì, 19 aprile 2018, 15:58

Sesto appuntamento venerdì alle ore 21.15 della terza edizione della rassegna teatrale "Chi è di scena! San Girolamo 2018", organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà al Teatro San Girolamo di Lucca, da venerdì 9 febbraio...

giovedì, 19 aprile 2018, 15:44

Sono partiti oggi (giovedì) insieme ad alcuni operatori da piazza Aldo Moro per un residenziale di formazione presso il Santuario dell'Argegna 52 dei 110 giovani, tra i 16 e i 22 anni, che partecipano al progetto Tutor per l'anno scolastico in corso.

giovedì, 19 aprile 2018, 15:25

Il Comune di Capannori e l'associazione culturale La Ruota promuovono due appuntamenti all'insegna della scoperta delle piante al Centro Culturale Le Macine in via del Molino a Colle di Compito. Venerdì 20 aprile alle ore 17 sarà presentato il libro "Piante d'uso etnobotanico in Toscana" di Paolo Emilio Tomei e...

giovedì, 19 aprile 2018, 15:13

Nell'ambito della stagione 2018 promossa dal Comune e organizzata e diretta da Battista Ceragioli Management, venerdì 20 aprile alle ore 21 ad Artè la Compagnia del Molo metterà in scena (pr gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l., Roma) la commedia brillante 'Gli allegri chirurghi' di Ray Cooney' per la...

giovedì, 19 aprile 2018, 13:07

Le band Room6 di Pisa (progressive Rock/Grunge) e B.K di Lucca (hard rock) e Brawndo Von Petroff di Lucca (Indie Pop, cantautorato italiano) sono i tre finalisti della seconda edizione del contest musicale 'Artemica' – Musica dentro- promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew svoltosi con successo lo scorso...