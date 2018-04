Assemblea del Partito Comunista a Lucca

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:10

"Per ringraziare i 1.689 elettori lucchesi che hanno accordato la loro fiducia al Partito Comunista e anche a chi fosse interessato a far crescere la vera alternativa a questa politica fatta più di interessi che di passione". Commenta così il Pc la presentazione prevista per giovedì 19 aprile alle 21 a Lucca presso il dopolavoro ferroviario, via Cavour 123.

"I lavori - spiega - si svolgeranno con l’intervento introduttivo del compagno e segretario regionale Salvatore Catello che illustrerà le posizioni politiche del partito alla luce dei fatti nazionali ed internazionali; seguiranno interventi per illustrare le tematiche comuniste nelle politiche sociali, del lavoro e per fare il punto sulle crisi aziendali a Lucca e nella piana".