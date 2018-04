Banchetto informativo a Lucca del M5S

venerdì, 20 aprile 2018, 14:52

Il M5S Lucca rende noto, tramite comunicato stampa, che: "Sulla scia nazionale anche in Provincia di Lucca il Movimento 5 Stelle sta attraversando un momento di fervore politico, efficienza organizzativa ed attivismo a più livelli che si traducono in risultati concreti.

Proposta e conclusasi con pieno successo anche la mozione presentata al Consiglio Comunale del capoluogo per il declassamento della “Bretella” adesso si va avanti con determinazione negli altri comuni interessati alla tratta. Ma questa è solo una delle tante vittorie che il Movimento 5 stelle lucchese sta riportando nelle varie battaglie combattute a livello politico nei vari consigli comunali.

I 5 stelle non trascurano neppure la missione per cui e da cui sono nati ossia dare voce ai cittadini. Per questo motivo continuano ad essere presenti tra la gente con vari banchetti nelle principali piazze lucchesi. Questo per chiarire e stare vicino ai simpatizzanti e votanti che alle recenti elezioni politiche hanno permesso al M5S di confermarsi primo partito d’Italia con 11 milioni di voti - prosegue la nota -.

Uno di questi banchetti lo troveremo oggi in Via Fillungo davanti la ex chiesa di San Cristoforo dalle ore 16 alle 18. Questa volta il banchetto sarà diverso, divertente ed allegro prevedendo il coinvolgimento delle persone che lo vorranno. Inoltre si Firma per una petizione popolare abbastanza sentita in tema Sanità" conclude il M5S.