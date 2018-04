Cambia l'orario dello sportello immigrati a Capannori

Altre notizie brevi

giovedì, 5 aprile 2018, 14:42

Venerdì 6 aprile 50&Più Università presenta seconda conferenza del ciclo "Il benessere psicofisico. L'arte di coltivare la vita", percorso di consapevolezza che dalla millenaria saggezza orientale fino alle più recenti acquisizioni scientifiche, interpreta la salute come continua ricerca di un equilibrio dinamico, metodi pratici e presupposti teorici per vivere la...

giovedì, 5 aprile 2018, 14:14

Il pittore Fabrizio Barsotti giovedì 12 aprile alle ore 18 presso D'AMORE in CHIASSO BARLETTI n23 espone le sue opere. Artista autodidatt utilizza vari mezzi espressivi pescando sempre nella sua fervida immaginazione. Ingresso libero.

giovedì, 5 aprile 2018, 12:12

La giunta regionale toscana ha dato il via libera ad un bando da 400 mila euro per le cooperative di comunità, ovvero cooperative costituite di cittadini - solitamente gli abitanti di un paese o un borgo - che si mettono insieme per produrre beni e servizi per la loro comunità.

giovedì, 5 aprile 2018, 11:49

Anche i grandi non ce la fanno più: il prezzo del latte (oggi per i produttori 0,37 centesimi al litro) non basta a coprire i costi di produzione, soprattutto quest'anno che sconta l'annata 2017 messa in ginocchio a causa della siccità.

giovedì, 5 aprile 2018, 11:19

Anche per l'estate 2018, come ormai fa da ben 20 anni, la Regione finanzia il progetto "Dialisi vacanze", che consente ai pazienti nefropatici cronici che vivono in Toscana, nelle altre regioni e anche all'estero, di andare tranquillamente in vacanza, con la sicurezza di trovare il servizio di dialisi nelle località...

giovedì, 5 aprile 2018, 09:57

Acque SpA comunica che, a causa di un’assemblea del personale, giovedì 12 aprile dalle ore 10 alle 13,30 non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

giovedì, 5 aprile 2018, 08:53

Acque SpA comunica che, a causa di un intervento di flussaggio sulla rete di distribuzione nel comune di Porcari, lunedì 9 aprile dalle ore 8.30 alle 16.30, si verificheranno abbassamenti della pressione idrica e saranno possibili brevi interruzioni idriche nelle vie Galgani, Martellacci, Ferracci, Rughi, Fratina, Dezza, Rossi e Romana...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:35

Officina Natura organizza il quinto incontro del progetto NATURAlmente Avventura! dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni, che si terrà domenica 8 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13. La giornata si svolgerà a San Lorenzo a Vaccoli ai piedi del monte Moriglion di Penna e sarà dedicata alla...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:14

Anas informa che ieri, martedì 3 aprile, è stato stipulato il contratto con l'impresa Engie Servizi S.p.A., risultata aggiudicataria della gara d'appalto del lotto 3, nell'ambito del programma di ripristino e protezione degli impianti in galleria e all'aperto a seguito dei furti e di adeguamento con sistemi anti-effrazione.

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:33

Il Comune di Capannori promuove una mostra e un memorial per ricordare Nicola Galli, base jumper originario di Colle di Compito scomparso un anno fa durante un lancio in Trentino. Stamani (mercoledì) nel palazzo comunale la vice sindaca Silvia Amadei assieme alla consigliera comunale Rossana Giusfredi, a Emiliano Galli, fratello...