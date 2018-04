Capannori: ad Artè il 'Gran Galà dell'Accademia della Musica'

Altre notizie brevi

giovedì, 26 aprile 2018, 16:14

La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano vuole ringraziare pubblicamente Riccardo Nencini segretario Nazionale del PSI e Vice Ministro ai Trasporti ed Infrastrutture nei Governi Renzi e Gentiloni per "la sua instancabile opera sviluppatasi dal 28 febbraio 2014 ad ora per lo sviluppo economico e sociale dell'intera Provincia di Lucca.

giovedì, 26 aprile 2018, 16:02

L'Associazione Artistico Culturale "Laboratorio Brunier" organizza gli eventi nella prestigiosa Villa Bottini di Lucca "MusicArt - Promenade fra Musica, Colori e Sapori" in cui immersi in un'atmosfera settecentesca sarà possibile visitare la Villa accompagnati da una guida turistica; partecipare ad un intrattenimento musicale, e danze settecentesche, con artisti e figuranti...

giovedì, 26 aprile 2018, 15:35

Andrea Brunini, giovane cantautore toscano, giovedì 26 aprile sarà ospite al McCulloughs Irish di Lucca per presentare il nuovo album, "L'isola dei giocattoli difettosi".Ringrazio fin da ora per la disponibilità.Andrea, dopo aver realizzato il suo primo album nel 2016, "Vietato calpestare i sogni", con presentazioni in tutta Italia, ed un...

giovedì, 26 aprile 2018, 15:34

In occasione della Festa dei lavoratori martedì 1 maggio il Museo nazionale di Palazzo Mansi sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13).

giovedì, 26 aprile 2018, 14:57

Nuove risorse in arrivo per la manutenzione e la sicurezza delle strade regionali. Altri 2,7 milioni di euro si aggiungeranno ai circa 12 milioni già stanziati dalla Regione ad inizio anno per intervenire per la messa in sicurezza ed il recupero della viabilità regionale.

giovedì, 26 aprile 2018, 14:29

Secondo appuntamento della rassegna teatrale "Chi è di scena! Solidale 2018", organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà nella Sala dell'Affresco del Complesso Monumentale di San Micheletto, venerdì 27 aprile alle ore 21.15.

giovedì, 26 aprile 2018, 13:37

Sabato 28 aprile alle 17.30 alla Biblioteca Civica Agorà, nella sala Corsi, la scrittrice lucchese Barbara Bertani presenta il suo nuovo libro, "Luna, la Bambina e l'Isola di Amarlo" (Liberodiscrivere edizioni, 2018).Il racconto, un romanzo di formazione con mistero, vede la luce dopo una lunga pausa durante la quale Bertani...

giovedì, 26 aprile 2018, 13:07

CasaPound annuncia una conferenza per approfondire il tema della tossicodipendenza, problema molto sentito sul territorio della Piana. L'incontro si terrà sabato 28 aprile alle 18 presso "Il Rapace", la sede del movimento a San Salvatore (via Bruno Buozzi 2/A), e vedrà la presenza di Matteo Pacini, psichiatra e specialista in...

giovedì, 26 aprile 2018, 11:01

Domenica 29 aprile nel Borgo delle Camelie a Pieve e S.Andrea di Compito è in programma il '1° Raduno bandistico' con la partecipazione delle Filarmoniche 'G.Puccini' di Colle di Compito, 'A.Catalani' di Coreglia Antelminelli e 'G.Verdi/Mascagni' di Corfino-Sillicagnana.Alle ore 11 è in programma una esibizione al Cammelietum Compitese e alle...

giovedì, 26 aprile 2018, 10:32

Dal 7 al 12 maggio controllo gratuito della pressione arteriosa nella rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori.In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione "Il tuo cuore è un bene prezioso.