Capannori: ad Artemisia e alla biblioteca di San Leonardo in Treponzio letture per bambini da 0 a 6 anni

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:35

Officina Natura organizza il quinto incontro del progetto NATURAlmente Avventura! dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni, che si terrà domenica 8 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13. La giornata si svolgerà a San Lorenzo a Vaccoli ai piedi del monte Moriglion di Penna e sarà dedicata alla...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:14

Anas informa che ieri, martedì 3 aprile, è stato stipulato il contratto con l'impresa Engie Servizi S.p.A., risultata aggiudicataria della gara d'appalto del lotto 3, nell'ambito del programma di ripristino e protezione degli impianti in galleria e all'aperto a seguito dei furti e di adeguamento con sistemi anti-effrazione.

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:33

Il Comune di Capannori promuove una mostra e un memorial per ricordare Nicola Galli, base jumper originario di Colle di Compito scomparso un anno fa durante un lancio in Trentino. Stamani (mercoledì) nel palazzo comunale la vice sindaca Silvia Amadei assieme alla consigliera comunale Rossana Giusfredi, a Emiliano Galli, fratello...

mercoledì, 4 aprile 2018, 14:42

Lum presenta, nei locali dello Spazio San Donnino, "Ricorda con rabbia", in scena domenica 8 aprile alle 19.Gianluigi Bianchi, giovane e talentuoso regista alle prime armi ha riadattato il primo atto presentandolo insieme a Chiara Savarese e Leonardo Del Carlo.

mercoledì, 4 aprile 2018, 14:04

Nell'ambito del ciclo di proiezioni itineranti promosse dall'Osservatorio per la pace in collaborazione con il Comune venerdì 6 aprile alle ore 21 nella sala parrocchiale di Capannori sarà proiettato il film 'The Help'( Usa, 2011, 137' ) di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer.

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:08

Giovedì 10 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, presso lo Studio Medico "Santa Apollonia" di Porcari (Lu) dove ha sede la Clinica del Sonno diretta dalla Dott.ssa Rosaria Sommariva, si svolgerà il "sonnoday", una giornata interamente dedicata a visite gratuite e informazione sui disturbi respiratori in sonno ed in...

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:06

E' stato pubblicato in questi giorni un avviso pubblico col quale il Comune indice una selezione per individuare sette soggetti, che saranno scelti tra le imprese, le cooperative sociali, i soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo delle persone svantaggiate, con lo scopo di realizzare un Progetto zonale...

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:49

Il tenore Nazario Augusto e la soprano Paola Massoni, accompagnati dal maestro Antonio Ferdinando di Stefano saranno protagonisti del concerto lirico per la raccolta fondi destinata alla Casa dei diritti dei bambini che si terrà domenica 8 Aprile alle 17.30 alla Casermetta San Paolino. In programma arie tratte da La...

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:09

Lucca e la sua comunità in "movimento" hanno vinto, Ego Wellnes Resort è risultata prima in Italia e sesta al mondo nella sfida globale indetta da Technogym tra i Top Clubs, un appuntamento molto atteso nel settore fitness mondiale per invitare tutti ad adottare uno stile di vita attivo, sano...

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:07

Ogni anno Lucca rinasce con spirito indomito di chi attende la primavera per scrollarsi il freddo invernale appena trascorso con le sue piogge e le sue nebbie, e per accogliere di buon umore e leggerezza la bella stagione.