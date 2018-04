Capannori: ad Athena Bertucceli e Giangrandi parlano di Lucca

Altre notizie brevi

lunedì, 16 aprile 2018, 16:30

Officina Natura rinnova l'invito al terzo incontro (saltato la volta precedente causa maltempo) del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 22 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.

lunedì, 16 aprile 2018, 15:00

Gestire il paziente anziano sottoposto a diverse cure farmacologiche. E’ questo il tema del convegno dal titolo “La difficile gestione del paziente anzianopolitrattato”, organizzato dalla Società Medico Chirurgica Lucchese nell’ambito dei percorsi professionalizzanti in medicina generale, che si terrà sabato 21 aprilealle ore 8.30 a Villa S.

lunedì, 16 aprile 2018, 12:36

"La via toscana alla privatizzazione della sanità è oramai esplicita - si legge in un comunicato dell'Intersindacale Medica. Blocco non dichiarato del turnover, tagli al personale camuffati da razionalizzazioni organizzative, riduzioni degli acquisti di beni e servizi in particolare nel campo della farmaceutica e delle tecnologie, blocco dei contratti di...

lunedì, 16 aprile 2018, 10:26

Fratelli d'Italia Lucca comunica l'estensione degli orari di apertura della propria sede in via Cavour 233 (nei pressi della stazione ferroviaria). Da oggi, per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini, la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19...

lunedì, 16 aprile 2018, 09:01

E' un'iniziativa che ha avuto un ragazzo di 16 anni, Alessio Ramacciotti (Ramadon), il quale ha scritto e interpretato una canzone per ricordare Davide Astori coinvolgendo nel coro i compagni di classe visto che frequenta il liceo sportivo di Lucca.

domenica, 15 aprile 2018, 20:11

Giovedì 19 aprile, i Diavoletti di Camigliano, Osteria che Slow Food premia da anni con la chiocciola nella sua Guida alle Osterie d'Italia e locale sensibile da sempre alle tematiche della cucina "povera" e del riuso, ospiteranno una serata speciale, un appuntamento imperdibile per gli amanti del Quinto Quarto: Leonardo...

domenica, 15 aprile 2018, 18:57

In una sala affollata è iniziata con una bella sorpresa, la prima conferenza sulla costituzione che si è svolta sabato 14 aprile a Lucca. Tre giovani attori hanno interpretato, più che letto, il Discorso sulla Costituzione che Piero Calamandrei tenne agli studenti nel 1955 e con il quale illustrò in...

domenica, 15 aprile 2018, 18:55

L'attività di gemellaggio sta entrando della fase centrale dell'anno; di seguito invio il calendario delle attività:

domenica, 15 aprile 2018, 17:07

Roberto Panchieri, segretario circolo Pd centro storico, interviene sul tema della creazione di una fondazione unica per la cultura: "Giudico importante ed interessante - dice - il dibattito che si sta sviluppando intorno alla decisione di procedere alla creazione di una fondazione unica per la cultura.

domenica, 15 aprile 2018, 17:06

Il rinnovo del contratto nazionale e dell’accordo regionale del settore merci saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per martedi 17 aprile alle ore 19 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p.