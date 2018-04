Capannori: al museo Athena una videoproiezione sui santini

Altre notizie brevi

lunedì, 9 aprile 2018, 17:49

In vista della partenza dei lavori relativi al progetto "Quartieri Social", giovedì 12 aprile alle ore 21 presso l'auditorium della Casa anziani di Sant'Anna, si terrà la presentazione pubblica degli interventi di prossima realizzazione nel quartiere.

lunedì, 9 aprile 2018, 17:41

In che modo si deforma il terreno, dove e in quali tempi. In Toscana è possibile saperlo e in questo modo attivare interventi di prevenzione che permettano di anticipare possibili frane o smottamenti o dissesti e diminuire i rischi legati alle alterazioni del territorio.

lunedì, 9 aprile 2018, 17:17

Nel periodo di proclamata astensione iniziata in data odierna e che proseguirà fino a venerdì 13 aprile, la Camera Penale di Lucca ha organizzato un incontro pubblico sul tema della informazione giudiziaria e il labile confine fra il diritto di cronaca e la tutela dei diritti delle persone sottoposte a...

lunedì, 9 aprile 2018, 16:19

Venerdì 6 aprile si è tenuto il 10° Congresso della Uiltrasporti Toscana dal titolo "Per una nuova prospettiva, insieme" che si è tenuto alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella. Un'occasione per discutere sulle infrastrutture della Toscana, il mondo del lavoro in continuo mutamento, il futuro industriale del settore dei...

lunedì, 9 aprile 2018, 14:03

Nel mese di marzo in Toscana sono stati oltre 3.500 i bambini e ragazzi che si sono messi in regola con le vaccinazioni. Ora i "recuperati" sono 41.854, di cui 20.361 nella fascia di età 0-6 anni. Ma restano ancora 116.700 gli inadempienti (12.566 nella fascia di età 0-6).

lunedì, 9 aprile 2018, 11:03

Grande partecipazione, con oltra 400 presenze, al convegno "Presentazione del Codice della Protezione civile" che si svolge stamani nell'auditorium di Sant'Apollonia, a Firenze. Organizzato dalla Regione Toscana, l'evento è stato aperto dall'assessore Federica Fratoni.

lunedì, 9 aprile 2018, 10:36

Il 19 e il 20 maggio si terrà presso il centro socioeducativo Light-Lab, il corso della dottoressa Lembo "Behavioral Strategies 2018". Si tratta di un corso di formazione in Analisi del Comportamento Applicata (ABA) e Verbal Behavior.

sabato, 7 aprile 2018, 18:49

Si parte dalle piccole cose per realizzare grandi progetti. Così oggi (sabato 7 aprile) sei richiedenti asilo ospitati sul territorio comunale di Porcari hanno aderito all'iniziativa promossa dall'assessorato al Sociale per restituire decoro ad aree degradate o vittima dell'inciviltà.

sabato, 7 aprile 2018, 16:25

Per i Pomeriggi di cultura e d'amicizia, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 16,00, presso il Centro socio-culturale "Chiavi d'Oro" di Lucca, Simonetta Simonetti presenta il romanzo di Sandro Bartolini, Cento palazzi e un orto, mpf, Lucca 2018.Letture a cura dell'Autore.

sabato, 7 aprile 2018, 11:42

Ad Altopascio si cercano tirocinanti. Fino a sabato 21 aprile alle 13, c'è tempo per partecipare alle selezioni per svolgere tirocini non curriculari al Comune di Altopascio: un modo per i giovani di fare esperienza direttamente sul campo e misurarsi concretamente col mondo del lavoro.«Dopo i contratti di formazione lavoro...