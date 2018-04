Capannori: "Autobiografia di un picchiatore fascista" ad Artemisia il monologo di Marco Brinzi

Altre notizie brevi

martedì, 24 aprile 2018, 17:08

L'Unione Sindacale Italiana (USI-AIT) ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie e comparti per l'intera giornata o turno di lavoro dimartedì 1° maggio 2018.

martedì, 24 aprile 2018, 15:29

Da venerdì 27 aprile saranno in pagamento i compensi che spettano ai componenti dei seggi delle elezioni politiche del 4 marzo scorso.

martedì, 24 aprile 2018, 15:11

Venerdì 27 aprile, alle ore 15.30, sarà presentata al Museo nazionale di Palazzo Mansi la nuova catalogazione della collezione di costumi conservata a Palazzo. Si tratta di un percorso di studio realizzato dall'Università di Pisa e iniziato sotto la guida di Donata Devoti, una delle prime protagoniste dello studio dell’arte...

martedì, 24 aprile 2018, 14:05

Nell'ambito della rassegna 'I Venerdì letterari' promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Ecoeventi e Ubik venerdì 27 aprile alle ore 21 nella Sala Pardi del Polo culturale Artémisia a Tassignano è in programma l'iniziativa 'Tra mitologia e leggende.

martedì, 24 aprile 2018, 14:04

Prosegue il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Giovedì 26 aprile alle ore 21 presso la scuola primaria di San Colombano il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà la popolazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per rispondere alle questioni...

martedì, 24 aprile 2018, 14:03

Venerdì 27 aprile alle ore 18 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma la presentazione del libro "Fifa nera fifa blu" (Donzelli Editore) con gli autori Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera. Il libro contiene un racconto di Fabio Geda e uno di Marco Aime.

martedì, 24 aprile 2018, 13:23

Nacque in una famiglia povera a Monsagrati nel 1218 e morì in Lucca il 27 aprile 1278.

martedì, 24 aprile 2018, 12:04

I Musei nazionali di Lucca, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, domani 25 aprile saranno chiusi al pubblico. Ricordiamo gli orari dei Musei: Orario di apertura Villa Guinigi:dal martedì al sabato 8.30-19.30, ultimo ingresso 19.00. Chiuso il lunedì, domenica e festivi.Orario di apertura Palazzo Mansi: dal martedì al sabato: due ingressi...

martedì, 24 aprile 2018, 12:00

Stanno per essere ufficializzate le eccellenze dell'olio toscano: venerdì 27 aprile, ore 11.30, presso la presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 (Firenze) sarà presentata alla stampa la "Selezione regionale degli oli extravergine di oliva Dop e Igp 2018".

martedì, 24 aprile 2018, 08:47

Corso di formazione su "Il ruolo dei Centri di Ricerca Rifiuti Zero e l'analisi del Rifiuto Residuo" presso il Polo Tecnologico del comune di Capannori. Venerdi' 27 aprile: ore 17:00 accoglienza dei corsisti presso il Polo Tecnologico di Segromigno in Monte, via Nuova 44A, ore 19:30 cena conviviale (facoltativa) ore...