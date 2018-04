Capannori: giovedì il sindaco incontra i cittadini di San Colombano

martedì, 24 aprile 2018, 14:04

Prosegue il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Giovedì 26 aprile alle ore 21 presso la scuola primaria di San Colombano il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà la popolazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti. In particolare si parlerà della realizzazione del parcheggio e dell'area a verde a Rimortoli.



Gli incontri di "Faccia a faccia col sindaco" toccheranno tutte le frazioni del territorio. I prossimi appuntamenti sono mercoledì 2 maggio a Colle di Compito e martedì 8 maggio a Lappato.