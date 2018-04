Capannori: lunedì il primo "Memorial Nicola Galli"

Altre notizie brevi

sabato, 7 aprile 2018, 11:42

Ad Altopascio si cercano tirocinanti. Fino a sabato 21 aprile alle 13, c'è tempo per partecipare alle selezioni per svolgere tirocini non curriculari al Comune di Altopascio: un modo per i giovani di fare esperienza direttamente sul campo e misurarsi concretamente col mondo del lavoro.«Dopo i contratti di formazione lavoro...

sabato, 7 aprile 2018, 10:31

Nell'ambito della rassegna teatrale per ragazzi "Briciole di Teatro 2018" promossa dal Centro culturale di Tassignano assieme al Comune di Capannori, domani (domenica 8 aprile) alle ore 16 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgerà lo spettacolo "La strega nel bosco" presentato da "La dama e l'unicorno".

sabato, 7 aprile 2018, 08:57

"La cosiddetta sinistra non ha capito di aver perso le elezioni e che le logiche stantie dell'antifascismo sono state rigettate dalla stragrande maggioranza del popolo Italiano - dichiara Leonardo Cabras, Coordinatore del centro Italia per Forza Nuova - per questo è perfettamente inutile il loro antifascismo d'accatto: la repressione ci...

venerdì, 6 aprile 2018, 16:12

Anche quest’anno prenderà avvio il corso “SOS sostegno” voluto dall’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e organizzato in collaborazione con il CTS di Lucca. Considerata la necessità di formare decine di docenti, di ogni ordine e grado, che si trovano impegnati su posti di sostegno, privi di specifica...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:21

Arricchita di ulteriori pannelli illustrativi la mostra 'Petali di devozione, i fiori nelle piccole immagini della devozione popolare" allestita al Museo Athena di Capannori a cura dell'Associazione Culturale Ponte in collaborazione con il Comune. L'esposizione, che resterà aperta fino al prossimo 14 aprile, pone l'attenzione su un particolare settore delle...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:13

Torna domenica 8 aprile la visita guidata all'Oasi Wwf "Bosco del Bottaccio" di Castelvecchio di Compito, area naturalistica dove sono ancora conservati il bosco e la zona umida a testimonianza di quello che un tempo era il paesaggio delle pianure interne della Toscana.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:43

Stamattina in centro storico a Lucca, in via del Fosso, i vigili del fuoco hanno recuperato una donna caduta in acqua. È stata portata in ospedale a Lucca in codice giallo. Pare che in passato la donna avesse tentato di togliersi la vita.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:37

Finalmente iniziano i campionati di Baseball e di Softball. Le Nuove Pantere Lucca scenderanno in campo con ben 5 squadre. Daranno il via al campionato la serie B di Softball e la serie C di Baseball, entrambe fuori casa incontreranno rispettivamente il Pianoro softball e L'Arezzo.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:17

Domenica 8 aprile escursione sulle Apuane meridionali, partendo da Pie Lucese, seguendo a ritroso il Rio delle Campore, raggiungeremo Campo all'Orzo, la bella località tra le cime dei monti Prana e Piglione, a cavallo della Val Pedogna e della conca di Camaiore.

venerdì, 6 aprile 2018, 10:22

Indetto dal Comitato Provinciale di Lucca di Ciclismo si svolgera' anche quest'anno la Challenge Lucca-Versilia giunta quest'anno alla 17^ edizione riservata alla categoria Allievi.