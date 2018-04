CasaPound Piana di Lucca organizza una conferenza sul tema delle tossicodipendenze

giovedì, 26 aprile 2018, 13:07

CasaPound annuncia una conferenza per approfondire il tema della tossicodipendenza, problema molto sentito sul territorio della Piana. L'incontro si terrà sabato 28 aprile alle 18 presso "Il Rapace", la sede del movimento a San Salvatore (via Bruno Buozzi 2/A), e vedrà la presenza di Matteo Pacini, psichiatra e specialista in medicina delle dipendenze.



"Abbiamo deciso di organizzare questo evento - spiega Fabrizio Fantozzi, responsabile di CasaPound Piana di Lucca - per affrontare una tematica molto delicata e purtroppo molto sentita. La tossicodipendenza in alcune zone del nostro territorio rappresenta un problema serio, che colpisce trasversalmente i residenti di determinati quartieri e località."



"I dati parlano chiaro - conclude Fantozzi - i casi di dipendenza da droghe sono in continuo aumento: il numero dei pazienti presi in carico dal Sert della Piana di Lucca, sono oltre 700. Il problema della tossicodipendenza non riguarda solamente i diretti interessati ma va ad interferire anche con la vita quotidiana degli altri cittadini, costretti a convivere con problemi di degrado, insicurezza, spaccio."