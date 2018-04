Casciani: "Ottimo risultato della UIL FPL nelle elezioni per il rinnovo RSU"

venerdì, 20 aprile 2018, 18:42

Si sono conclusi da poco gli scrutini inerenti al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in molti Enti pubblici locali e nel settore Sanità. "La Uil Fpl cresce ovunque entrando in rappresentanza anche in alcuni enti dove non era presente tre anni fa. Degni di nota i risultati nei comuni di Seravezza e Massarosa e in altri enti della Garfagnana. Si attende un ottimo risultato anche alla Camera di Commercio dove lo spoglio non è ancora terminato - si legge nella nota - . Per quanto riguarda il settore Sanità, nell'Ambito Lucca e Valle del Serchio ( ex Usl 2 ) la Uil Fpl raggiunge un risultato esaltante che va al di là di ogni aspettativa, consolidando il primo posto tra le organizzazioni sindacali con un aumento di 175 preferenze rispetto alle elezioni di tre anni fa ( 577 preferenze verso le 402 del 2015 ) . "Innanzitutto ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono recati a votare in questi tre giorni - commenta Pietro Casciani Segretario provinciale Uil Fpl - dimostrando un grande esmpio di partecipazione e dando in questo modo sostegno alle lotte e all'impegno dei rappresentanti sindacali unitari; in particolare ringraziamo uno ad uno tutti coloro che hanno scelto di sostenere la Uil Fpl.

Le sfide che ci attendono non sono semplici, ma questo risultato che ci premia così fortemente - continua Casciani - ci dà una responsabilità ancora maggiore nel proseguire con la tutela dei diritti e nel portare avanti le istanze lavorative. La Uil Fpl, come ha sempre fatto e da oggi ancor di più, metterà in campo ogni sforzo possibile per tutelare non una parte o l'altra, ma l'intera ed eterogenea collettività dei lavoratori della Sanità, consapevoli come siamo che soltanto uniti e coesi si ottengono risultati. Già nei prossimi giorni intraprenderemo iniziative nei confronti dell'Azienda per chiedere risposte immediate su tematiche urgenti che riguardano innanzitutto le carenze in organico e implementeremo incontri di confronto e di informazione con tutti gli ambiti lavorativi. Questo risultato straordinario infatti, ci spinge in una sola direzione: lavorare sin da domani con maggiore umiltà e impegno per il benessere di tante lavoratrici e lavoratori che a loro volta, non dimentichiamolo mai, sono i primi fautori della salute nel nostro territorio lucchese.