Concerto lirico per la raccolta fondi alla Casermetta San Paolino

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:49

Il tenore Nazario Augusto e la soprano Paola Massoni, accompagnati dal maestro Antonio Ferdinando di Stefano saranno protagonisti del concerto lirico per la raccolta fondi destinata alla Casa dei diritti dei bambini che si terrà domenica 8 Aprile alle 17.30 alla Casermetta San Paolino. In programma arie tratte da La traviata, La vedova allegra e celebri canzoni d'autore. Informazioni e prenotazioni al numero 344 2825027; ingresso consentito fino ad esaurimento posti.

Paola Massoni

Laureata in Pianoforte all'Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca. Insegnante di Letteratura Italiana, pianoforte e Canto presso la scuola statale italiana.Ha recitato in varie opere di compositori del calibro di Mozart, Donizetti e Puccini. Ha lavorato con Gino Landi, Alessio Pizzech, Stefano Vizioli, Enrico Stinchelli, Vittorio Sgarbi, Carlo Bernini. il Centro Studi Puccini e Boccherini, Università di Pisa e Bergamo al sito "LiberOpera" e alla trascrizione dell'epistolario pucciniano. E' autrice di testi e sceneggiatura degli spettacoli musicali teatrali: Addio, mio dolce amor!, la Dolce Forza, Il venditore di carillon, S-coppia da ridere, Buonasera Puccini, Un pezzo di cielo, Il sogno di Melia, Il Viaggio di Melia.Testimonial artistico della Fondazione Arpa di Pisa, ha duettato in vari concerti e al Festival Bolgheri Melody con Andrea Bocelli e Albano Carrisi, ha realizzato lo spettacolo con l'attore Giorgio Albertazzi Albertazzi in Recital. Ha collaborato. Ha cantato su RAI 2 al Premio Bellisario "Donne ad alta quota".

Nazario Augusto

Musicologo , musicoterapeuta, mediatore familiare Stages stage di danza terapia 2004 stage-laboratorio di musicoterapia ricettiva partecipazione a Convegni dal 2002 presso l'università degli studi e di Siena , facoltà di lettere filosofia Presidente e fondatore dell' Associazione Internazionale ricerche sul conflitto AIR.co Scuola e formazione Sistemico –relazionale Gestaltico Psicodinamico Negli ultimi due anni la mia ricerca è orientata verso la conoscenza e approfondimento della "spettromorfologia sonora " applicata alla verbalizzazione , al movimento , all'autobiografismo sonoro e gestuale. Corsi realizzati di musicoterapia e danza terapia 2007 Orfeo corso di musicoterapia realizzato con l A.d.A.L a Lucca 2007 progetto di musicoterapia Green Sound 2002 progetto " W.m.c.a web mediating and consulting in Arts "

Antonio Ferdinando di Stefano

Laureato a pieni voti alla facoltà di musicologia presso la facoltà di musicologia di Cremona, diplomato in pianoforte presso l'istituto di alta formazione musicale di Livorno ottenendo la laurea di secondo livello nel 2007. Ha composto ed eseguito le musiche di numerosi spettacoli di teatro per la compagnia teatrale teatro della luna di Roma portati in tournèè in Italia e Argentina- Ha composto la colonna sonora di film come L'alibi violato di Riccardo Sesani, vincitore del premio ANPI nel 2012, la sigla della fiction Tre volte il mondo di Nicola Telesca. Ha co-fondato il coro polifonico maschile "Bruno Pizzi". Ha co-fondato il festival di musica ed arti varie "Chi vuol essere lieto sia". Ha ideato il progetto "musica in azione" per l'insegnamento della musica a partire dagli asili nido e scuole materne della provincia di Massa Carrara.