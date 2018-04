Concorso pubblico per specialista dell'intercultura: aperto il bando

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 aprile 2018, 19:10

Domani, giovedì 12 aprile alle ore 21, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi si terrà il quarto incontro de 'La Forza delle Idee', l'iniziativa culturale di promozione alla lettura per adulti, promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale del Comune di Porcari e curata dall'Associazione culturale Venti d'Arte.

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:38

Arriva anche a Capannori - all'interno della stagione Artistica di Artè promossa dal Comune - la fortunata commedia della Compagnia Invicta “Agenzia Matrimoniale – mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti”, il cui testo originale dell'autore romagnolo Stefano Palmucci è stato riadattato al vernacolo lucchese...

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:20

Sabato 14 aprile. C'era una volta Castel Passerino... Andremo alla scoperta di quello che resta di questa fortificazione medievale perduta nei boschi del Monte Pisano lucchese salendo da Meati (antica chiesa di S.Michele Arcangelo). Raggiungeremo i Quattro Venti scenderemo a Pozzuolo e Gattaiola per ammirare la bellissima chiesa romanica di...

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:15

Il presidente della Cna di Lucca, Andrea Giannecchini, esprime un profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Maria Orazi.

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:05

Conto alla rovescia per l'inizio della seconda edizione del contest musicale 'Artemica'-MusicaDentro rivolto ai giovani fino a 35 anni promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew che si svolgerà presso il parco di Artémisia a Tassignano venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile con inizio alle ore 21.

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:02

Donazioni e trapianti ancora in crescita in Toscana, anche in questi primi mesi del 2018. I dati toscani relativi alle donazioni di organi e tessuti sono più che doppi rispetto alla media nazionale. Sono però in crescita, in Toscana come a livello nazionale, anche le opposizioni, cioè i familiari che...

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:49

E' nato in Toscana il NBST, acronimo di Network Bibliotecario Sanitario Toscano, per offrire a tutti gli operatori delle aziende sanitarie toscane un accesso sistematico alle migliori informazioni scientifiche, superando le criticità di una distribuzione disomogenea dell'offerta della letteratura medico-scientifica.

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:21

Nuovo appuntamento de “La grande Arte al cinema” con il m su uno dei pittori più amati di sempre, Van Gogh – Tra il grano e il cielo, lunedì 16 e martedì 17 aprile al cinema Centrale di Lucca

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:12

Domenica 15 aprile, con partenza da Piazza dell’Anfiteatro alle ore 15.00, elena benvenuti accompagnera’ nelle architetture, nella storia, nell’arte e nella vita quotidiana del tempo di Pompeo, Cesare e Crasso con un sguardo ampio sull’epoca antica.

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:58

"Sono vicino agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Lucca. Quello che è successo oggi è un fatto molto grave che rimette al centro le condizioni in cui gli agenti lavorano ogni giorno": è quanto ha detto Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia eletto nel collegio Lucca – Massa...