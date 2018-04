Convegno Anap in Confartigianato su “Le truffe agli anziani”

venerdì, 20 aprile 2018, 12:38

C'è attesa in Confartigianato per il convegno che si svolgerà oggi, 21 aprile, alle ore 9.30 presso l'auditorium di Confartigianato, in Viale Castracani tr. IV, n. 84, organizzato dal Gruppo ANAP provinciale (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) con il patrocinio della Prefettura di Lucca.

Il tema che verrà affrontato “Le truffe agli anziani”, sicuramente attirerà molte persone visto che è sempre più cronaca quotidiana quella di persone, anziane e non, che vengono raggirate dai più svariati manigoldi, pseudo consulenti, hacker ecc. sempre alla ricerca di nuovi stratagemmi per truffare il prossimo.

Dopo il saluto delle Autorità (Presidente provinciale Anap , Francesco Cassola, Prefetto di Lucca, dott.ssa Laura Simonetti, Sindaco di Lucca, Prof. Alessandro Tambellini, Comandante dei Carabinieri di Lucca, Colonnello Giuseppe Arcidiacono), seguiranno gli interventi del Commissario Capo della Volanti Questura di Lucca, dott. Fabio Scalisi, del Maggiore della Guardia di Finanza, Roberto Rizzi e dell'Ispettrice della Polizia Municipale di Lucca, dott.ssa Eleonora Danesi. Le conclusioni saranno tratte dalla Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, dott.ssa Michela Fucile.

Alla fine della mattinata è previsto un aperitivo.