Croce Verde P.A. di Lucca, convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il bilancio consultivo 2017

Altre notizie brevi

venerdì, 20 aprile 2018, 22:02

Ad Altopascio dopo l'exploit della Lega alle elezioni politiche del 4 marzo il Movimento non allenta il contatto diretto con il territorio; tutt'altro. A definire la scaletta dei prossimi appuntamenti nella cittadina del Tau è Simone Marconi, commissario della sezione Altopascio-Montecarlo, che mette le cose in chiaro: "Non abbiamo intenzione...

venerdì, 20 aprile 2018, 21:49

Una serie di escoriazioni in varie parti del corpo, alcuni ematomi e indubbiamente molta paura per un anziano agricoltore amatoriale sull'ottantina, che nel primo pomeriggio di oggi, nel mentre che stava effettuando alcuni lavori nel suo podere a Mastiano, nei pressi di Aquilea, si è rovinosamente ribaltato con il suo...

venerdì, 20 aprile 2018, 18:42

Si sono conclusi da poco gli scrutini inerenti al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in molti Enti pubblici locali e nel settore Sanità. "La Uil Fpl cresce ovunque entrando in rappresentanza anche in alcuni enti dove non era presente tre anni fa.

venerdì, 20 aprile 2018, 16:00

Acque SpA comunica che, al fine di effettuare il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Altopascio, giovedì 26 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, verrà sospesa l’erogazione idrica, nelle vie Alfieri, Lupori, Salvo D'Acquisto e Teseo Tesei.

venerdì, 20 aprile 2018, 15:52

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che l'attività degli ambulatori oculistico ed ortottico della Cittadella della Salute "Campo di Marte" Lucca, dislocati fino ad ora al primo piano dell'edificio B, da lunedì 23 aprile si svolgerà nei nuovi locali situati sempre nell'edificio B, ma al 3° piano, corridoio B.

venerdì, 20 aprile 2018, 14:54

"In questa triste ora desidero, a titolo personale ed a nome di tutta l’amministrazione comunale di Montecarlo, esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Tarabori per al scomparsa di Gianfranco - commenta il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi - .

venerdì, 20 aprile 2018, 14:52

Il M5S Lucca rende noto, tramite comunicato stampa, che: "Sulla scia nazionale anche in Provincia di Lucca il Movimento 5 Stelle sta attraversando un momento di fervore politico, efficienza organizzativa ed attivismo a più livelli che si traducono in risultati concreti.

venerdì, 20 aprile 2018, 14:50

Sette milioni e 250mila euro da programmare nel 2018 per interventi utili a difenderci dai terremoti. Tanto vale il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), appena approvato dalla giunta regionale, che ha l'obiettivo di pianificare per quest'anno le risorse statali disponibili che consentiranno di intervenire e mettere più in sicurezza...

venerdì, 20 aprile 2018, 13:36

Appuntamenti creativi nella sala bambini e ragazzi del polo culturale Artémisia di Tassignano grazie all'iniziativa 'Mare, di meduse e di amicizia'. Sono infatti in programma due laboratori di letture e pitture creative intitolati' Macchie di mare' che stimoleranno la fantasia e faranno divertire.

venerdì, 20 aprile 2018, 13:04

"Noi siamo dalla parte delle donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite". E' con questa dichiarazione di intenti che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha presentato ai giornalisti il pacchetto di provvedimenti adottati dalla Regione per aiutare le donne che hanno subito violenze a trovare un...