Disturbi respiratori nel sonno: una giornata di visite gratuite a Porcari

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:08

Giovedì 10 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, presso lo Studio Medico "Santa Apollonia" di Porcari (Lu) dove ha sede la Clinica del Sonno diretta dalla Dott.ssa Rosaria Sommariva, si svolgerà il "sonnoday", una giornata interamente dedicata a visite gratuite e informazione sui disturbi respiratori in sonno ed in particolare sulle apnee notturne. Un'equipe di professionisti esperti sarà a disposizione di coloro che desidereranno avere un check up mirato a conoscere la presenza o meno della patologia, la qualità del sonno, l'attività respiratoria durante la notte, le conseguenze che può provocare e i possibili percorsi terapeutici. I disturbi respiratori in sonno, che vanno dal semplice russamento alle apnee ostruttive o centrali, possono avere conseguenze anche gravi sulla salute fino addirittura a provocare la morte. Tale patologia, sulla quale la medicina ha fatto molti progressi negli ultimi decenni, può provocare infatti la riduzione delle prestazioni e determinare la sonnolenza durante il giorno, disturbi cardiovascolari (come infarto al miocardio, insufficienza cardiaca, ictus cerebrali, etc.), perdita di memoria e di concentrazione, colpi sonno, mal di testa, depressione e disfunzioni sessuali. Una diagnosi precoce quindi può evitare conseguenze dannose e restituire, attraverso la terapia ed un corretto stile di vita, benessere e vitalità. La Dott.ssa Rosaria Sommariva, promotrice di questa iniziativa, è ortodontista ed esperta in malattie respiratorie in sonno, si occupa da anni di questa problematica, ha all'attivo numerose partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, è docente al Master di II livello Universitario in medicina del sonno presso l'Università di Bologna, oltre che, come detto, responsabile della Clinica del Sonno presso lo Studio Medico Santa Apollonia.

Per informazioni e prenotazioni: tel 0583211065

www.clinicadelsonno.it