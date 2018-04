Domenica 22 aprile nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner

lunedì, 2 aprile 2018, 00:47

Domenica 22 aprile nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana. L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. Il tour comincerà salendo sopra le mura cittadine e scendendo poi in direzione del Palazzo, illustrandone giardino ed interni. Alla fine della visita verrà offerto un piccolo buffet a tutti i partecipanti.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibile

Ritrovo alle ore 14.45 fuori Porta Santa Maria e partenza NON PIU' TARDI DELLE ORE 15.00!

Prezzi:

Biglietto intero: 15 euro

Biglietto ridotto (fino ai 10 anni): 8 euro

Guide turistiche (portare tesserino da mostrare): 5 euro

Per contatti e prenotazioni:

Email: davide.diolaiti@yahoo.com

Cellulare (WhatsApp o telefonata) : 347 76 00 782