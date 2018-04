Domenica appuntamento con il progetto NATURAlmente Avventura! dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:35

Officina Natura organizza il quinto incontro del progetto NATURAlmente Avventura! dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni, che si terrà domenica 8 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.



La giornata si svolgerà a San Lorenzo a Vaccoli ai piedi del monte Moriglion di Penna e sarà dedicata alla costruzione di un arco e delle frecce, usando il più possibile materiali reperiti in natura. In questo modo i bambini saranno stimolati ad usare la fantasia e le loro capacità manuali. Impareranno a riconoscere diverse tipologie di piante e e di elementi naturali.

Ritrovo ore 9.30 in V. Pie' di Penna a San Lorenzo a Vaccoli, all'imbocco del sentiero n. 41 che sale sul monte Moriglion Di Penna.Rientro previsto intorno alle ore 13.00 nello stesso luogo del ritrovo.

E' obbligatoria la tessera della Federazione Italiana Escursionismo, che può essere compilata il giorno stesso (€ 16)

Cosa indossare: scarpe da trekking o similari, pantaloni comodi (possibilmente no jeans, meglio una tuta), felpa, giacca a vento e impermeabile.

Cosa portare: uno zainetto con una bottiglia d'acqua, generi di conforto per la merenda, un paio di metri di spago.

In caso di maltempo la giornata verrà rimandata.Numero max 20 bambini.

Per info e prenotazioni telefonare a Federica 3387901829 o scrivere a officinanatura@gmail.com

Il contributo richiesto per la giornata è di 10 euro.