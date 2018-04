Domenica settimo appuntamento con Arte Formato Famiglia a Lucca

martedì, 3 aprile 2018, 10:30

Domenica 8 aprile presso le storiche sale del museo Via Francigena entry point, il settimo appuntamento con Arte Formato Famiglia - l'iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Questa volta, seguendo le orme degli antichi pellegrini, partiremo per un'avventura che ci porterà fino a Roma attraverso numerose città italiane. Una versione rivisitata del classico Gioco dell'oca dove non mancheranno insidie e imprevisti, ma con un po' di fortuna raggiungerete il traguardo per primi. Vestite i panni delle pedine e lanciate i dadi per spostarvi lungo il percorso! Vi aspettiamo!

Museum Via Francigena Entry Point, via Bacchettoni 8, Lucca ore 15:00

Info e prenotazioni: info@viafrancigenaentrypoint.eu - tel. 0583.496554 (prenotazione obbligatoria)

Costi: € 10,00 a famiglia (fino a 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più)

Vi aspettiamo per viaggiare insieme lungo il suggestivo itinerario della Via Francigena!