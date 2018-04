Doppia visita all'oasi WWF bosco del Bottaccio

Altre notizie brevi

venerdì, 6 aprile 2018, 16:12

Anche quest’anno prenderà avvio il corso “SOS sostegno” voluto dall’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e organizzato in collaborazione con il CTS di Lucca. Considerata la necessità di formare decine di docenti, di ogni ordine e grado, che si trovano impegnati su posti di sostegno, privi di specifica...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:21

Arricchita di ulteriori pannelli illustrativi la mostra 'Petali di devozione, i fiori nelle piccole immagini della devozione popolare" allestita al Museo Athena di Capannori a cura dell'Associazione Culturale Ponte in collaborazione con il Comune. L'esposizione, che resterà aperta fino al prossimo 14 aprile, pone l'attenzione su un particolare settore delle...

venerdì, 6 aprile 2018, 11:43

Stamattina in centro storico a Lucca, in via del Fosso, i vigili del fuoco hanno recuperato una donna caduta in acqua. È stata portata in ospedale a Lucca in codice giallo. Pare che in passato la donna avesse tentato di togliersi la vita.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:37

Finalmente iniziano i campionati di Baseball e di Softball. Le Nuove Pantere Lucca scenderanno in campo con ben 5 squadre. Daranno il via al campionato la serie B di Softball e la serie C di Baseball, entrambe fuori casa incontreranno rispettivamente il Pianoro softball e L'Arezzo.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:17

Domenica 8 aprile escursione sulle Apuane meridionali, partendo da Pie Lucese, seguendo a ritroso il Rio delle Campore, raggiungeremo Campo all'Orzo, la bella località tra le cime dei monti Prana e Piglione, a cavallo della Val Pedogna e della conca di Camaiore.

venerdì, 6 aprile 2018, 10:22

Indetto dal Comitato Provinciale di Lucca di Ciclismo si svolgera' anche quest'anno la Challenge Lucca-Versilia giunta quest'anno alla 17^ edizione riservata alla categoria Allievi.

venerdì, 6 aprile 2018, 08:59

Ad aprile, all'interno delle manifestazioni Verdemura e Selvaggia, il professor Paolo Emilio Tomei presenterà il suo ultimo libro scritto in collaborazione con la dottoressa Serena Trimarchi. Segreti e usi tradizionali delle piante in toscana, conoscenze sia antiche che moderne per scoprire o riscoprire quanto le piante sono state utili all'uomo,...

giovedì, 5 aprile 2018, 16:01

Domani venerdì 6 aprile, dalle ore 15 alle ore 19 presso Palazzo Ducale, Sala Accademia 1, l'evento dal titolo "Professioni sincronizzate contro la violenza: riflessioni sul sistema giudiziario fra criticità e buone prassi per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori".

giovedì, 5 aprile 2018, 15:59

Quinto appuntamento della terza edizione della rassegna teatrale "Chi è di scena! San Girolamo 2018", organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà al Teatro San Girolamo di Lucca, da venerdì 9 febbraio a venerdì 22 giugno.

giovedì, 5 aprile 2018, 14:42

Venerdì 6 aprile 50&Più Università presenta seconda conferenza del ciclo "Il benessere psicofisico. L'arte di coltivare la vita", percorso di consapevolezza che dalla millenaria saggezza orientale fino alle più recenti acquisizioni scientifiche, interpreta la salute come continua ricerca di un equilibrio dinamico, metodi pratici e presupposti teorici per vivere la...