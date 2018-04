Ego Wellness primi in Italia e sesti al mondo nella challenge mondiale "Let's Move for a better world"

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:09

Lucca e la sua comunità in "movimento" hanno vinto, Ego Wellnes Resort è risultata prima in Italia e sesta al mondo nella sfida globale indetta da Technogym tra i Top Clubs, un appuntamento molto atteso nel settore fitness mondiale per invitare tutti ad adottare uno stile di vita attivo, sano e migliorare così la qualità della vita. Let's Move for a Better World 2018 si è conclusa sabato sera, dopo tre intensissime settimane e ha visto l'adesione di circa 800 Clubs e oltre 200.000 persone in tutto il mondo. Un grandissimo orgoglio, quindi, poter testimoniare la scelta appassionata e determinata di tantissimi lucchesi che hanno compreso l'importanza di accendere l'attenzione su un messaggio tanto fondamentale per la divulgazione della cultura wellness: combattere la sedentarietà e soprattutto l'obesità nei giovani, con l'attività fisica, oltre a concorrere per aggiudicarsi un premio da devolvere alle Scuole del territorio. Qual era la sfida? Raccogliere e donare i Moves (speciale unità di misura del movimento) prodotti con l’allenamento sulle attrezzature cardio e isotoniche Technogym, lanciando un messaggio concreto: uno stile di vita sano, fatto di energia, movimento per il quale anche la tecnologia ci viene incontro!

Tanti ospiti a tantissimi clienti, si sono allenati con ardore per 21 giorni, utilizzando chiavi TGS con l'app Ego mywellness del circuito ARTIS e di tutte le altre attrezzature Technogym connesse. Davvero in tantissimi hanno trovato la motivazione per partecipare e condividere un'azione di profonda sensibilizzazione circa l'importanza dell'attività fisica per debellare le malattie legate alla sedentarietà. Quante volte ci soffermiamo sui piccoli e grandi problemi intorno a noi, vicini o lontani che siano e ci chiediamo in che maniera contribuire a risolverli o comunque migliorarli, stavolta una bella e significativa risposta c’è stata. La comunità lucchese si è "mossa" e ha vinto un premio simbolico indetto dalla famosissima azienda di Nerio Alessandri e che dalla Ego verrà interamente devoluto ad una scuola del territorio. "Vogliamo contribuire in ogni modo a mettere i nostri ragazzi lucchesi, il nostro futuro, in condizione di poter svolgere una adeguata attività fisica; per questa nuova opportunità dobbiamo ringraziare il nostro Team, ma soprattutto i nostri clienti e tutti gli ospiti che hanno partecipato a Let's Move con un incredibile e responsabile impegno", afferma Renato Malfatti, titolare Ego. "La finalità educativa è incredibilmente importante: le energie vitali rinforzate grazie all'attività fisica sono un valido aiuto per crescere sani, per concentrarsi meglio nello studio, per incrementare l'autostima e migliorare la capacità relazionale, per sviluppare il buon umore, per coltivare insomma una salute forte a tutto tondo. Già lo scorso anno siamo stati grado di sostenere le attività del Giorgi e del Civitali, mettendo a disposizione, unitamente a del materiale fitness, tempo e professionalità del nostro staff tecnico, organizzando special class sia per gli allievi che per i docenti. La clamorosa vittoria Italiana di Let's Move 2018, oltre a rappresentare un vero vanto per la nostra città, ci consentirà di contribuire ulteriormente, e con grande gioia, nel processo importantissimo di divulgazione della cultura del wellness."