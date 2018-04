"Festa della mamma": l'associazione “Amici del libro” organizza un laboratorio per bambini

Altre notizie brevi

sabato, 28 aprile 2018, 15:34

Ospite d’eccezione per la lectio magistralis che inaugurerà, come di consueto, la quinta edizione del corso di alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera. Sarà infatti la professoressa Silvana Sciarra, la quinta donna a fare parte della Corte costituzionale e la prima ad essere stata eletta dal Parlamento in seduta comune,...

sabato, 28 aprile 2018, 11:11

E' partita sabato 21 aprile da Casale Monferrato e arriverà il 23 maggio a Mazara del Vallo la decima edizione di Life - In marcia per la vita, la manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Sport e Comunità per testimoniare l'impegno delle comunità e delle strutture che si occupano della cura...

sabato, 28 aprile 2018, 10:14

Maggio in Arte 2018 - Essentia, presso la chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio 1, nel centro storico, si apre giovedì 3 maggio alle 17, con orario apertura fino al 15 maggio ore 16-19.

sabato, 28 aprile 2018, 08:58

Incontro mercoledì 2 maggio alle 17,30 presso l'auditorium Agorà - via delle Trombe, 6 Lucca - durante il quale la scrittrice Elena Mearini presenterà il suo libro "E' stato breve il nostro lungo viaggio " (ed. Cairo). L'incontro sarà organizzato dalla società lucchese dei lettori.

venerdì, 27 aprile 2018, 18:02

Sabato 28 aprile alle ore 16 nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, l’orchestra LoL, Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli, presenterà il concerto “Il Piccolo Principe” tratto dall’omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Protagonisti dello spettacolo, oltre all’orchestra dei bambini, saranno l’attrice lucchese Simona Generali, voce narrante che...

venerdì, 27 aprile 2018, 18:00

Terzo appuntamento della rassegna teatrale "Chi è di scena! Solidale 2018", organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà nella Sala dell'Affresco del Complesso Monumentale di San Micheletto, sabato 28 aprile alle ore 21:15.

venerdì, 27 aprile 2018, 17:59

"La differenza dei colori di fondo - Lo spirito dei popoli: carattere e identità nazionali" è il titolo del saggio scritto dal sociologo Marco Ricci del Mastro, che verrà presentato a Lucca giovedì 3 maggio alle ore 21 in Via M.Rosi 76 presso la sede di Casa Pound Italia.

venerdì, 27 aprile 2018, 17:16

Si terrà il 3 maggio nella sala del consiglio comunale di Lucca la conferenza di Marco Majrani suVincenzo Lunardi aeronauta – L'avventurosa esistenza di un eroe lucchese del Settecento e una proiezione del filmato Vincenzo Lunardi, l'uomo che parlava al cielorealizzato a cura di Massimo Raffanti, in collaborazione con Rotary...

venerdì, 27 aprile 2018, 15:15

Appuntamento in collina per gli amanti delle passeggiate e della natura.Sabato 28 aprile si svolgerà la decima edizione della "Sudata Gragnanese", marcia podistica non competitiva valevole per il trofeo "il sabato..si vince". Partenza dalle 15:30 dal piazzale della chiesa di Gragnano. Tre percorsi di 3km, 6km e 11km.

venerdì, 27 aprile 2018, 14:53

La società Asd Tau Calcio Altopascio comunica con la presente che al termine della stagione 2017/2018, cesserà il suo rapporto professionale con il Responsabile delle Società Gemellate e Responsabile della Scuola Calcio Vignini di Lucca, Andrea Motroni.