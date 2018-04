Forza Italia: "Bullismo, piena solidarietà al professore"

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:43

Incontri "La natura ci ama" venerdì 20 aprile alle 21 presso Artemisia in Via dell’Aeroporto 10 a Capannori. Una verifica di come vorremmo il nostro cibo, la nostra aria, la nostra acqua. Quale tipo di amor proviamo per gli animali e di conseguenza per le persone, per noi stessi.

martedì, 17 aprile 2018, 17:36

Dopo l’inaspettato successo di partecipazione della prima, delle 4 conferenze che ANPI Lucca ha organizzato in collaborazione con istituzioni e associazioni cittadine, prosegue il ciclo di incontri “La Costituzione salva la Repubblica” Venerdì sarà la volta di Francesco Dal Canto, che ci parlerà dei diritti sociali e il principio di...

martedì, 17 aprile 2018, 17:34

Uffici comunali chiusi al pubblico nella giornata di giovedì 19 aprile, dalle 8 alle 14. Lo ha disposto il sindaco Leonardo Fornaciari a causa di lavori di nuova dislocazione di alcuni uffici e loro relativa sistemazione.

martedì, 17 aprile 2018, 13:28

Tutela del patrimonio naturale e culturale, aumento delle opportunità di impiego, sicurezza della navigazione. Questi i temi al centro del terzo avviso del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che sarà presentato al Palazzo Ducale di Lucca venerdì 20 aprile a partire dalle 9.30 e fino a metà pomeriggio.

martedì, 17 aprile 2018, 12:02

Si intitola 'L'impertinente' lo show che l'attore e comico romano Dado, metterà in scena giovedì 19 aprile alle ore 21 ad Artè nell'ambito della stagione artistica.

martedì, 17 aprile 2018, 11:47

Sabato 21 aprile alle ore 17 presso la biblioteca comunale Carlo Cassola di Montecarlo (Via Roma 3) si terrà la conferenza "Montecarlo e la nobiltà locale". Il convegno, organizzato dalla sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell'Istituto Storico Lucchese, prevede gli interventi di:

martedì, 17 aprile 2018, 11:27

Domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'iniziativa "Incontriamo la comunità musulmana" per approfondire i principi fondamentali della religione islamica. L'incontro rientra nel ciclo "A scuola di pace dalle religioni..." promosso dall'associazione "I ricostruttori" in collaborazione con il Comune con l'obiettivo di conoscere le...

martedì, 17 aprile 2018, 11:02

Prosegue il ciclo di incontri con l'autore “Pomeriggi in biblioteca” con la presentazione del libro “Il mio mistero è chiuso in me” Vita e opere di Giacomo Puccini, scritto dal prof. Emilano Sarti. L'incontro si svolgerà giovedì 19 aprile alle ore 18,00 presso la biblioteca scolastica della Scuola Media “Carlo...

martedì, 17 aprile 2018, 10:29

Giovedì 19 aprile alle ore 17 a Palazzo Pretorio (Via V. Veneto, 1) l'Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti ha organizzato la conferenza del Socio Mons Giuseppe Ghilarducci sul tema: “San Martino. La quarta Cattedrale di Lucca. Otto secoli di interventi”.

martedì, 17 aprile 2018, 09:10

"Restiamo basiti nell'apprendere che a livello regionale è in elaborazione un progetto per la nascita di un'Agenzia Regionale gestita da privati per il servizio del 118". Così Gianni Piccini, coordinamento Nursind Toscana, commenta alcune notizie comparse nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali.