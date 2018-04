Forza Nuova: "Passeggiate per la sicurezza dopo le ultime aggressioni"

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:46

Giovanni Damiani di Forza Nuova commenta le ultime aggressioni verso donne da parte di immigrati: "Dopo la notizia delle ultime aggressioni verso donne da parte di immigrati, abbiamo deciso di compiere la sera di martedì 16 aprile 2018 una passeggiata per la sicurezza con i nostri militanti nelle strade di San Concordio passando poi dalla stazione ferroviaria di Lucca - dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova -.



Purtoppo questa amministrazione comunale minimizza i veri problemi di ordine pubblico, evidenziando il proprio fallimento nella gestione della sicurezza - continua Damiani - in particolare riguardo al controllo degli stranieri ospiti delle varie strutture, che spesso in preda ad alcolici o sostanze stupefacenti destano allarme sociale sia per la strada che al pronto soccorso dove spesso vengono accompagnati dalle forze dell'ordine in preda a stati di agitazione gravi, incontrollabili anche da chi gestisce le strutture di "accoglienza" .



Lanciamo un appello a tutta la cittadinanza – conclude Damiani – a seguire il nostro esempio ed a contattarci : quando le istituzioni non sono più in grado di garantire la sicurezza, spetta ai cittadini mobilitarsi per un controllo del territorio segnalando le zone a rischio. I nostri militanti si impegnano nel controllo notturno delle strade più difficili, ottenendo quell'effetto deterrenza che le istituzioni assenti non riescono più a garantire".