Giovedì la presentazione del libro "La differenza dei colori di fondo - Lo spirito dei popoli: carattere e identità nazionali"

venerdì, 27 aprile 2018, 17:59

"La differenza dei colori di fondo - Lo spirito dei popoli: carattere e identità nazionali" è il titolo del saggio scritto dal sociologo Marco Ricci del Mastro, che verrà presentato a Lucca giovedì 3 maggio alle ore 21 in Via M.Rosi 76 presso la sede di Casa Pound Italia.

Il lavoro che viene presentato, parte da uno studio sociologico sul concetto di identità nazionale e si sviluppa con l'analisi del carattere prevalente di ogni cultura, che ne costituisce sia lo spirito che l'archetipo: vere radici delle diverse sensibilità nazionali.

Il carattere, inteso come tipo psicologico, ripreso dall'analisi junghiana, costituisce il vero motore delle culture nazionali, plasmando le lingue di ciascun popolo, il loro modo di vivere e i codici delle loro azioni sociali.

Il libro passa in rassegna tredici identità nazionali nel mondo, dal Giappone ai paesi dell'Europa: ciascuna con il proprio carattere: introverso o estroverso, razionale o intuitivo, sensoriale o intellettivo.

Viene posto l'accento sulle differenze delle varie culture nazionali, vera e propria ricchezza dell'umanità: cosa sarebbe infatti il mondo se tutte le culture e tutti i caratteri nazionali fossero uguali e indistinti?

Eppure questa ipotesi sembra essere l'obiettivo del processo di globalizzazione in atto: a livello politico e burocratico, con la creazione di enti sovranazionali, che acquistano potere quanto più diminuiscono le sovranità nazionali; la globalizzazione prosegue nella sua azione di cancellazione delle memorie storiche dei popoli, che l'autore chiama "memocidio", con lo svuotamento dei paesi in via di sviluppo, la riduzione a sottoproletariato incolto di chi scappa in preda ad una colpevole illusione.

L'autore conclude il suo studio articolato e complesso con una proiezione nel futuro, quando il passante, dando uno sguardo a ciò che sarà rimasto dell'anima dei luoghi invasi o di quelli abbandonati, trarrà una conclusione amara: "Chi ha vissuto qui non ha lasciato niente, nessuna storia, nessuna memoria, nessun senso di identità o di orgoglio".

Il saggio è stato presentato a Firenze presso il Consiglio regionale Toscana, a Perugia nell'ambito del programma culturale del Comune.