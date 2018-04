Il cordoglio di Confartigianato per la scomparsa di Antonio Maria Orazi

Altre notizie brevi

martedì, 10 aprile 2018, 17:28

“Questa notte ci ha lasciato un grande amico prima ancora che un professionista esemplare. Antonio M. Orazi è stato un uomo raro, di una gentilezza e una cultura enormi, sempre disponibile e dedito al lavoro in maniera instancabile”. Parole del presidente nazionale di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, che ricorda Antonio M.

martedì, 10 aprile 2018, 17:28

"Nonostante la raccomandazione del nostro rappresentante in consiglio comunale Nicola Buchignani dello scorso ottobre, nella quale si chiedeva una determina che regolasse l'uso di questi mezzi anche oltre la manifestazione Lucca Comics – sottolinea il partito di Giorgia Meloni – ci troviamo ancora a dover leggere di incidenti a cadenza...

martedì, 10 aprile 2018, 15:27

Un punto di ascolto per cittadini ed imprese. Il neo Senatore Massimo Mallegni mantiene l'impegno con i cittadini del collegio di Lucca e Massa Carrara anticipato in occasione della recente campagna elettorale. Già operativo il punto di ascolto permanente di Pietrasanta ubicato in Via Aurelia Sud km.357.7 nel blocco di...

martedì, 10 aprile 2018, 14:55

“Conoscere il bambino adottato”: questo è il titolo del seminario, organizzato dall'Associazione culturale e scientifica “Materiali per il piacere della psicoanalisi” in collaborazione con la provincia di Lucca, che si terrà venerdì 13 aprile alle 17 presso la sala Maria Luisa di Palazzo Ducale.

martedì, 10 aprile 2018, 14:42

Il professor Roberto Romboli, ordinario di Diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Pisa, terrà la prima delle quattro conferenze sulla Costituzione, atto fondativo della nostra Repubblica.

martedì, 10 aprile 2018, 13:56

Prorogate le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale gratuiti IeFP per Addetto Acconciatore – parrucchiere ("Accademia") e per Operatore Agricolo – Bio ("Green School").

martedì, 10 aprile 2018, 12:39

Filiera forestale: un incontro a Lucca promosso da Coldiretti per illustrare le opportunità dei Piani Integrati di Filiera. Appuntamento venerdì 13 aprile (alle ore 20.30), presso la sede dell’organizzazione agricola (via Augusto Passaglia, 188) rivolto ai produttori forestali, imprese di utilizzazione, trasformazione e di commercializzazione forestale.

martedì, 10 aprile 2018, 11:56

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di formazione per la gestione delle buste paga.

martedì, 10 aprile 2018, 11:51

Villa Reale di Marlia dall'antico regime al sogno della "grandeur". È il titolo della conferenza promossa dal Comune di Capannori e dall'Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto che si svolgerà giovedì 12 aprile alle ore 21 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori.

martedì, 10 aprile 2018, 11:38

Prosegue il ciclo di conferenze "Emozioni e Costituzione" realizzato dal Comune e curato dall'associazione Aleph PNL Umanistica Integrata in occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, nell'ambito dei "Percorsi di Pedagogia globale" promossi da Comune e associazione Paideia.