Il Laboratorio orchestrale lucchese (lol) presenta “Il piccolo principe”

venerdì, 27 aprile 2018, 18:02

Sabato 28 aprile alle ore 16 nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, l’orchestra LoL, Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli, presenterà il concerto “Il Piccolo Principe” tratto dall’omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Protagonisti dello spettacolo, oltre all’orchestra dei bambini, saranno l’attrice lucchese Simona Generali, voce narrante che ha anche curato la riduzione teatrale e i piccoli danzatori della scuola “Free Style” che realizzeranno interventi coreografici sulle musiche originali di Tommaso Valenti.

Lo spettacolo sarà replicato sabato 5 maggio ma alle ore 18, sempre nella chiesa di San Cristoforo, nell’ambito di Lucca Classica Music Festival, l’importante kermesse musicale organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese.

Il Laboratorio Orchestrale Lucchese, nato per iniziativa della scuola di musica “Tempo di Musica” e Caritas Diocesana, e sostenuta da un partenariato ampio, che vede impegnati il Comune di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la COOP Unicoop Firenze Sezione di Lucca, la FLAM, l’ALAP, la Fondazione Tobino, i Lions Club Lucca Host e Lucca le Mura, nasce dall’idea che la musica oltre a rappresentare un aspetto irrinunciabile per la formazione di ogni individuo possa essere utilizzata come strumento di inclusione in cui barriere economiche, sociali o razziali non limitano lo sviluppo dell’identità personale e la partecipazione attiva.

In occasione delle due esibizioni sarà inoltre presentato il video realizzato dall’associazione Polyedric Visions che documenta l’attività di preparazione dello spettacolo e più in generale i principi che ispirano l’orchestra quali il divertimento e l’apprendimento come diritto sociale, l’integrazione e l’attenzione all’individuo, alla famiglia e alla comunità. L’ingresso alle rappresentazioni è libero.