Il ricordo di Gianfranco Tarabori del sindaco di Montecarlo

Altre notizie brevi

venerdì, 20 aprile 2018, 16:00

Acque SpA comunica che, al fine di effettuare il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Altopascio, giovedì 26 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, verrà sospesa l’erogazione idrica, nelle vie Alfieri, Lupori, Salvo D'Acquisto e Teseo Tesei.

venerdì, 20 aprile 2018, 15:52

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che l'attività degli ambulatori oculistico ed ortottico della Cittadella della Salute "Campo di Marte" Lucca, dislocati fino ad ora al primo piano dell'edificio B, da lunedì 23 aprile si svolgerà nei nuovi locali situati sempre nell'edificio B, ma al 3° piano, corridoio B.

venerdì, 20 aprile 2018, 14:52

Il M5S Lucca rende noto, tramite comunicato stampa, che: "Sulla scia nazionale anche in Provincia di Lucca il Movimento 5 Stelle sta attraversando un momento di fervore politico, efficienza organizzativa ed attivismo a più livelli che si traducono in risultati concreti.

venerdì, 20 aprile 2018, 14:50

Sette milioni e 250mila euro da programmare nel 2018 per interventi utili a difenderci dai terremoti. Tanto vale il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), appena approvato dalla giunta regionale, che ha l'obiettivo di pianificare per quest'anno le risorse statali disponibili che consentiranno di intervenire e mettere più in sicurezza...

venerdì, 20 aprile 2018, 13:36

Appuntamenti creativi nella sala bambini e ragazzi del polo culturale Artémisia di Tassignano grazie all'iniziativa 'Mare, di meduse e di amicizia'. Sono infatti in programma due laboratori di letture e pitture creative intitolati' Macchie di mare' che stimoleranno la fantasia e faranno divertire.

venerdì, 20 aprile 2018, 13:04

"Noi siamo dalla parte delle donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite". E' con questa dichiarazione di intenti che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha presentato ai giornalisti il pacchetto di provvedimenti adottati dalla Regione per aiutare le donne che hanno subito violenze a trovare un...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:45

Esprimono commozione Confcommercio Lucca e l'Associazione 50 & Più, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Gianfranco Tarabori, storico titolare di un'azienda di agricoltura e giardinaggio con sede a Gossi, nel comune di Montecarlo. Premiato nel 2015 con l'Aquila di diamante della 50 & Più di Lucca e nel 2017 con...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:38

C'è attesa in Confartigianato per il convegno che si svolgerà oggi, 21 aprile, alle ore 9.30 presso l'auditorium di Confartigianato, in Viale Castracani tr. IV, n. 84, organizzato dal Gruppo ANAP provinciale (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) con il patrocinio della Prefettura di Lucca.

venerdì, 20 aprile 2018, 12:36

Oltre 3 milioni alle aziende sanitarie toscane per attivare azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con disturbo da gioco d'azzardo. Fanno parte del finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza assegnato alla Regione Toscana, che con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta li ripartisce...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:35

In Toscana il Codice Rosa è un progetto attivo già da sette anni (nato nel 2010 nella Asl 9 di Grosseto, è diventato poi progetto regionale nel 2011), che assicura una risposta efficace alle vittime di violenza che si presentano nei pronto soccorso degli ospedali toscani, e garantisce una presa...