In comune la mostra "Capannori in musica" di Gianfranco Pensa

mercoledì, 18 aprile 2018, 11:23

È visitabile fino al 2 maggio nel palazzo comunale la mostra “Capannori in musica” di Gianfranco Pensa. L’esposizione è una panoramica significativa dell’offerta musicale del territorio che passa in rassegna i più importanti eventi come il Concerto del Primo Maggio, le esibizioni delle band emergenti, gli interventi di bande, corali e majorettes nonché gli ospiti della manifestazione “Oltrepassare”. La mostra, composta da 100 fotografie in bianco e nero, copre il periodo dal 2005 al 2017.