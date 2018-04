In provincia di Lucca le Giornate dello scompenso cardiaco

giovedì, 26 aprile 2018, 10:32

Dal 7 al 12 maggio controllo gratuito della pressione arteriosa nella rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori.



In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione "Il tuo cuore è un bene prezioso. Ascoltalo!", in collaborazione con l'AUSL di Piacenza.



Dal 7 al 12 maggio sarà possibile rivolgersi a una delle 580 FARMACIE SPECIALIZZATE di tutta Italia per effettuare la misurazione gratuita della pressione arteriosa e ricevere una consulenza personalizzata sul rischio cardiovascolare.



Cos'è lo scompenso cardiaco?

È una condizione nella quale il cuore ha perso la capacità di pompare sangue in tutto il corpo in modo adeguato alle richieste dell'organismo.

Lo scompenso cardiaco è una malattia seria e molto diffusa.



"I suoi sintomi possono essere inizialmente confusi con periodi di stanchezza o affaticamento fisico – spiega il dottor Santo Barreca, rappresentante delle FARMACIE SPECIALIZZATE -. Ecco perché vogliamo fornire ai cittadini gli strumenti per capire come si manifesta questo problema cardiovascolare e quali sono le sue cause".



Oltre al controllo della pressione, nella settimana dal 7 al 12 maggio i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario per valutare il loro personale rischio cardiovascolare.

Riceveranno inoltre il diario metabolico: vera e propria agenda dello stato di salute, che consente di monitorare nel tempo alcuni parametri base come i valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia, pressione, frequenza cardiaca, fibrillazione atriale, ecc.



"Uno stile di vita attivo, un'alimentazione controllata e abitudini salutari possono ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari. – aggiunge il dottor Barreca - Nella settimana dedicata allo scompenso cardiaco vogliamo aiutare tutti i cittadini a fare una scelta di vita sana e consapevole".



Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Lucca sono:

Farmacia Tonini - Via Cavour, 87/89 – 55011 Altopascio

Farmacia Gaddi - Via Vittorio Emanuele, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana

Farmacia Angeli - Via S. Lucia, 6 - 55100 Lucca

Farmacia Novelli Ugo - Via Sarzanese, 1821 – 55100 Ponte San Pietro

Farmacia Biagi - Via Di Tiglio, 513 - 55012 S. Leonardo In Treponzio

Farmacia SS. Annunziata - Via Nuova 60/B - 55018 Segromigno in Monte



Scarica l'elenco completo delle FARMACIE SPECIALIZZATE



Scarica la locandina dell'evento

FARMACIE SPECIALIZZATE DI FARMACISTI PREPARATORI

Le FARMACIE SPECIALIZZATE hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza. Nascono così le FARMACIE SPECIALIZZATE.

Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze.

Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.