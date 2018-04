Iniziati i lavori per la fognatura in via Lombarda Lammari

martedì, 3 aprile 2018, 15:21

Sono iniziati oggi (martedì) da parte di Acque spa i lavori per la riparazione delle tubazione delle fognature nei pressi della stazione di sollevamento in via Lombarda a Lammari nel tratto che va dalla cartiera al bar Redo. L'opera sarà realizzata nel giro di un paio di settimane ma non ci saranno disagi per i residenti, perché nel frattempo il servizio sarà garantito dall'installazione di un by pass.

Con questo intervento realizzato da Acque spa in collaborazione con il Comune si vuole risolvere una criticità importante, ovvero la fuoriuscita di liquami sulla strada in caso di piogge abbondanti che andavano a confluire nel canale Diaccia con i conseguenti disagi per i residenti della zona. Per consentire lo svolgimento dell'intervento realizzato con un cantiere mobile in questi primi giorni sarà chiuso al transito l'incrocio tra via Lombarda e via dei Selmi ed istituito un percorso alternativo da via Chiassitana che sbocca in via dei Bocchi.

"Si tratta di un lavoro importante per il centro di Lammari, che abbiamo più volte sollecitato ad Acque per andare a risolvere concretamente un problema che stava creando disagi ai residenti della zona - affermano l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni e il consigliere comunale del Pd Guido Angelini - . Con la riparazione delle tubazioni della fognatura questa criticità viene ora concretamente risolta a beneficio di tutte le famiglie che abitano in via Lombarda. Come amministrazione comunale stiamo sollecitando Acque a realizzare analoghi interventi in alcune frazioni centrali del territorio".