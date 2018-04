Laboratorio Brunier: Villa Bottini - date eventi musicali in maggio

Altre notizie brevi

domenica, 29 aprile 2018, 19:43

Paura nella giornata di oggi per un incidente tra due veicoli sull'autostrada A11, tra i caselli di Lucca Est e Capannori, nei pressi di Sorbano del Giudice. Un'auto si è infatti ribaltata ed è stato necessario chiudere temporaneamente una corsia per i soccorsi.

domenica, 29 aprile 2018, 14:40

«Rientrato da pochi giorni in Consiglio regionale dopo tre anni di assenza devo purtroppo prendere atto che di passi in avanti sulle varie problematiche toscane non ne sono stati fatti anzi, in molti casi le situazioni sono addirittura peggiorate» è lapidario nella sua analisi il Presidente del gruppo consiliare di...

domenica, 29 aprile 2018, 13:39

Il comitato organizzatore comunica che a partire dal 1 maggio sono aperte le iscrizioni per la gara di canto "La Spiga d'Oro", magi, bevi, canti e vinci.

domenica, 29 aprile 2018, 10:53

Alpaa (Associazione Lavoratori Produttori Agricoli Ambientali) , di recente costituzione in Toscana, ma già operativa sul piano dei servizi ai piccoli agricoltori partecipa alla festa del lavoro e sarà presente a Cetona alle iniziative in programma in quella giornata.Il primo maggio è un'ulteriore occasione per presentarsi ai piccoli coltivatori, sia...

sabato, 28 aprile 2018, 15:34

Ospite d’eccezione per la lectio magistralis che inaugurerà, come di consueto, la quinta edizione del corso di alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera. Sarà infatti la professoressa Silvana Sciarra, la quinta donna a fare parte della Corte costituzionale e la prima ad essere stata eletta dal Parlamento in seduta comune,...

sabato, 28 aprile 2018, 11:11

E' partita sabato 21 aprile da Casale Monferrato e arriverà il 23 maggio a Mazara del Vallo la decima edizione di Life - In marcia per la vita, la manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Sport e Comunità per testimoniare l'impegno delle comunità e delle strutture che si occupano della cura...

sabato, 28 aprile 2018, 10:14

Maggio in Arte 2018 - Essentia, presso la chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio 1, nel centro storico, si apre giovedì 3 maggio alle 17, con orario apertura fino al 15 maggio ore 16-19.

sabato, 28 aprile 2018, 09:41

L’Associazione “Amici del libro” per domani 29 Aprile, organizza un laboratorio per bambini da 3 a 8 anni avente per argomento “La Festa della mamma”. Il laboratorio si svolgerà nella Biblioteca Comunale Decentrata “M.Tobino” di Camigliano dalle ore 16,00 alle ore 18,30. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

sabato, 28 aprile 2018, 08:58

Incontro mercoledì 2 maggio alle 17,30 presso l'auditorium Agorà - via delle Trombe, 6 Lucca - durante il quale la scrittrice Elena Mearini presenterà il suo libro "E' stato breve il nostro lungo viaggio " (ed. Cairo). L'incontro sarà organizzato dalla società lucchese dei lettori.

venerdì, 27 aprile 2018, 18:02

Sabato 28 aprile alle ore 16 nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, l’orchestra LoL, Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli, presenterà il concerto “Il Piccolo Principe” tratto dall’omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Protagonisti dello spettacolo, oltre all’orchestra dei bambini, saranno l’attrice lucchese Simona Generali, voce narrante che...