Liberi e Uguali: "Liste di attesa, il problema non si risolve svendendo le prestazioni sanitarie ai privati. La Regione stoppi la delibera dell'Usl Toscana Centro"

giovedì, 19 aprile 2018, 10:16

"Il problema delle lunghe liste di attesa non può essere risolto cedendo ai privati controlli e visite mediche. La Regione intervenga per far ritirare la delibera dell'Azienda sanitaria Toscana Centro". È la richiesta che arriva dal coordinamento di Liberi e Uguali Toscana che contesta il recente Avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle strutture sanitarie private per l'acquisizione di 72mila prestazioni, 36mila visite specialistiche e altrettante ecografie addominali.

"Siamo fortemente contrari a esternalizzazioni che vanno a colpire in modo pesante il servizio pubblico universale. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione, non si può seguire una logica puramente economicista: le prestazioni devono essere appropriate e di qualità, siamo sicuri che questa sia la strada giusta per garantirle?"

"Per far fronte ai vincoli di spesa crediamo si debba agire diversamente- dicono ancora gli esponenti di LeU - magari pensando a una diversa organizzazione e distribuzione del personale e dei servizi o ancora verificando l'appropriatezza prescrittiva, rilanciando la sanità d'iniziativa in modo che i medici di famiglia concordino con le persone affette da malattie croniche programmi di accertamento e riducendo il consumo spontaneo di accertamenti".