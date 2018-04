Lucca, il calendario delle attività di gemellaggio

Altre notizie brevi

domenica, 15 aprile 2018, 20:11

Giovedì 19 aprile, i Diavoletti di Camigliano, Osteria che Slow Food premia da anni con la chiocciola nella sua Guida alle Osterie d'Italia e locale sensibile da sempre alle tematiche della cucina "povera" e del riuso, ospiteranno una serata speciale, un appuntamento imperdibile per gli amanti del Quinto Quarto: Leonardo...

domenica, 15 aprile 2018, 18:57

In una sala affollata è iniziata con una bella sorpresa, la prima conferenza sulla costituzione che si è svolta sabato 14 aprile a Lucca. Tre giovani attori hanno interpretato, più che letto, il Discorso sulla Costituzione che Piero Calamandrei tenne agli studenti nel 1955 e con il quale illustrò in...

domenica, 15 aprile 2018, 17:07

Roberto Panchieri, segretario circolo Pd centro storico, interviene sul tema della creazione di una fondazione unica per la cultura: "Giudico importante ed interessante - dice - il dibattito che si sta sviluppando intorno alla decisione di procedere alla creazione di una fondazione unica per la cultura.

domenica, 15 aprile 2018, 17:06

Il rinnovo del contratto nazionale e dell’accordo regionale del settore merci saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per martedi 17 aprile alle ore 19 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p.

sabato, 14 aprile 2018, 19:59

"Uscirà a breve un mio libro dal titolo Brividi immorali, dei racconti con vari personaggi spesso umoristici". Così Laura Morante oggi a Lucca Film Festival e Europa Cinema nella penultima giornata del film festival si racconta in una conversazione al cinema Astra con la giornalista Silvia Bizio.

sabato, 14 aprile 2018, 15:04

Si annuncia al Lucca Film festival 2018 che a breve uscirà un bando di Alta Formazione Cinematografica dedicato alla scrittura per autori e registi under 35 con almeno un'esperienza cinematografica alle spalle. Il bando selezionerà 10 persone tramite bando pubblico che uscirà nei prossimi giorni sulle piattaforme on line del festival.

sabato, 14 aprile 2018, 14:38

La sicurezza è una partita complessa, che ha bisogno di politiche integrate per centrare l'obbiettivo, e la Regione Toscana, negli ultimi anni, si sta muovendo su tre linee di azione, che poi sono stati anche i temi di discussione ai tavoli dell'evento partecipativo di oggi.

sabato, 14 aprile 2018, 14:32

Sicurezza ‘partecipata' oggi di scena a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione. In oltre duecento si sono iscritti all'evento organizzato da Regione e Anci: amministratori locali e regionali, prefetti, rappresentanti delle forze dell'ordine ma anche cittadini e associazioni di cittadini, categorie economiche e ordini professionali, esperti...

sabato, 14 aprile 2018, 13:55

Grande affluenza al convegno "Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT): Catasto Impianti Termici (CIT) e Certificazione energetica degli Edifici (APE)" che si è svolto oggi, nell'ambito della manifestazione KLIMAHOUSE TOSCANA 2018. Il Convegno è stato organizzato da Agenzia Fiorentina per l'Energia in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Toscana.

sabato, 14 aprile 2018, 12:12

A Lucca, sabato 21 aprile 2018, si terrà il convegno dal titolo Scuola e Impresa a confronto: Come e perché orientare i giovani? presso la Sala Ademollo di Palazzo Ducale, con ingresso dal Cortile degli Svizzeri.