Mallegni (FI) solidale con gli agenti di polizia penitenziaria: "Carceri sovraffollate, emergenza nazionale"

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:58

"Sono vicino agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Lucca. Quello che è successo oggi è un fatto molto grave che rimette al centro le condizioni in cui gli agenti lavorano ogni giorno": è quanto ha detto Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia eletto nel collegio Lucca – Massa Carrara in merito all'aggressione denunciata dal Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria). "Conosco bene le problematiche e le dinamiche che si vivono in carcere, in particolare a San Giorgio e comprendo perfettamente lo sgomento e l'impotenza di una categoria che lotta contro i mulini a vento. Il sovraffollamento delle carceri è un'emergenza nazionale. All'agente aggredito va la mia solidarietà, agli agenti che operano all'interno le carceri la mia gratitudine per un lavoro che non è riconosciuto per quanto merita".