Mostra del pittore Fabrizio Barsotti a Lucca

Altre notizie brevi

giovedì, 12 aprile 2018, 18:17

Chiara Saraceno conclude il percorso delle iniziative legate all'8 marzo del Comune di Lucca domani (venerdì 13 aprile) alle 17.00 in Sala Maria Eletta Martini di via S. Andrea 33. Invitata dalla associazione Città delle donne, Chiara Saraceno presenta a Lucca il suo ultimo libro “L'equivoco della famiglia”: l'incontro sarà...

giovedì, 12 aprile 2018, 17:19

In occasione della serata di “Lucca effetto cinema notte 2018”, in previsione del grande afflusso di pubblico nel centro storico, la Questura di Lucca ha chiesto all'amministrazione comunale l'emissione di provvedimenti a tutela della sicurezza. Pertanto nel centro storico – con esclusione per la grande distribuzione - dalle ore 18...

giovedì, 12 aprile 2018, 16:17

Al consorzio di bonifica la minoranza denuncia: "Inaccettabile gestione personalistica dell'ente. C'è bisogno di più trasparenza". "Grande abbuffata, assunzioni, promozioni, incarichi altro che taglio alle spese e risparmi tutto gestito da un solo uomo a fine mandato.

giovedì, 12 aprile 2018, 15:50

Il Direttivo della Camera del Lavoro di Lucca, riunito il 12 aprile, ricorda che il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici è sempre stato in prima fila nella lotta per la pace, il disarmo e la convivenza pacifica dei popoli e degli Stati.

giovedì, 12 aprile 2018, 13:31

Eradicare il virus dell'epatite C nella popolazione toscana nel corso del triennio 2018-2020, incrementando l'offerta ambulatoriale e curando 6.200 pazienti l'anno. E' il programma per il controllo dell'epatite cronica C in Toscana, varato dalla Regione con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata dalla giunta...

giovedì, 12 aprile 2018, 11:43

"L'Apocalisse" è il titolo dell'incontro, promosso dal Comune di Capannori e dell'Associazione Archeosofica che si svolgerà sabato 14 aprile alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano. L'iniziativa fa parte del cartellone di "Capannori fra evoluzione e apocalisse", rassegna che vuole stimolare una riflessione "a mente aperta" sulle nostre...

giovedì, 12 aprile 2018, 09:06

L'Università delle Mamme di Lucca arriva all'ultimo incontro di questo anno. Per la chiusura, sabato 14 aprile, tavola rotonda con la dottoressa Anna Borgia e la dottoressa Annalisa Panerati su " Le relazioni familiari: comunicazione e comprensione all'interno di un gruppo complesso". Ingresso Libero.

giovedì, 12 aprile 2018, 08:44

Filiera forestale: un incontro a Lucca promosso da Coldiretti per illustrare le opportunità dei Piani Integrati di Filiera. Appuntamento venerdì 13 aprile (alle ore 20.30), presso la sede dell’organizzazione agricola (via Augusto Passaglia, 188) rivolto ai produttori forestali, imprese di utilizzazione, trasformazione e di commercializzazione forestale.

mercoledì, 11 aprile 2018, 19:10

Domani, giovedì 12 aprile alle ore 21, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi si terrà il quarto incontro de 'La Forza delle Idee', l'iniziativa culturale di promozione alla lettura per adulti, promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale del Comune di Porcari e curata dall'Associazione culturale Venti d'Arte.

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:38

Arriva anche a Capannori - all'interno della stagione Artistica di Artè promossa dal Comune - la fortunata commedia della Compagnia Invicta “Agenzia Matrimoniale – mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti”, il cui testo originale dell'autore romagnolo Stefano Palmucci è stato riadattato al vernacolo lucchese...