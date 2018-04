Venerdì secondo incontro de “La Costituzione salva la Repubblica”

martedì, 17 aprile 2018, 17:36

Dopo l’inaspettato successo di partecipazione della prima, delle 4 conferenze che ANPI Lucca ha organizzato in collaborazione con istituzioni e associazioni cittadine, prosegue il ciclo di incontri “La Costituzione salva la Repubblica” Venerdì sarà la volta di Francesco Dal Canto, che ci parlerà dei diritti sociali e il principio di uguaglianza a 70 anni dalla costituzione. Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa ha dedicato molto della sua ampia produzione scientifica che consta di oltre cento scritti, al diritto pubblico e costituzionale con particolare riferimento ai diritti fondamentali, sociali. Accanto a lui Donatella Turri , Direttrice di Caritas, Diocesi di Lucca, che accompagna la competenza teorica ad una attività pratica sul nostro territorio molto significativa ed efficace. Attraverso moltissime esperienze, ha posto in essere cambiamenti strutturali che hanno trasformato realtà di degrado e di abbandono in opportunità per chi le vive, attuando e rendendo concreto il dettato della costituzione che assicura ad ognuno, anche il più derelitto, il diritto ad avere pari dignità senza discriminazione alcuna e senza differenze. Un confronto tra quello che è prescritto dalla norma nella sua forma più alta e l’attualità. Sarà interessante ascoltare queste voci IMPORTANTE AVVISO: Contrariamente a quanto scritto in locandina l’incontro si terrà nella Sala Maria Eletta Martini in via Sant’Andrea ,33 e non nella sala Tobino a Palazzo Ducale