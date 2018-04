Gaia: arriva il finanziamento da 105 milioni di euro

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:51

Arriva il finanziamento strutturato per il Gestore GAIA S.p.A: è stata infatti aggiudicata oggi la gara per la scelta del finanziatore della somma di 105 milioni di euro, necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito. Ad aggiudicarsi la gara è un pool di 7 banche composto da: MPS Capital Service, Monte dei Paschi di Siena, Banca IMI, Intesa San Paolo, Ubi Banca, Banco BPM e Credito Valtellinese. Nelle prossime settimane si conosceranno le valutazioni di Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti (BEI) relativamente alla propria partecipazione all'operazione. Si chiude così il percorso compiuto dal Gestore idrico al fine di assicurarsi il finanziamento degli investimenti necessari su tutto il territorio gestito, fino alla fine dell'affidamento (2034). Il finanziamento strutturato raggiunto oggi rappresenta un'importante attestazione di fiducia da parte del mondo bancario verso Gaia spa. Questo risultato conferma e premia la validità della scelta operata dai Comuni soci di mantenere la natura della Società interamente ed esclusivamente pubblica, come forma di governance adeguata per un'efficace gestione del servizio idrico integrato. Ulteriori informazioni e sviluppi verranno forniti dal Gestore nei prossimi giorni.