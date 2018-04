Panchieri: "Molto giusta l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere alla costituzione della Fondazione Unica della Cultura"

venerdì, 13 aprile 2018, 11:53

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico PD di Lucca, commenta l'intenzione dell'amministrazione di procedere alla costituzione della Fondazione Unica della Cultura: "Molto giusta l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere alla costituzione della Fondazione Unica della Cultura. E' un'occasione preziosa per unificare in un unico strumento la funzione culturale vera e propria, la promozione del turismo di qualità, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali della città. Poichè questa operazione non avrà ricadute occupazionali in termini di perdita di posti di lavoro, non si comprende il tentativo di mettere i bastoni tra le ruote. La creazione della Fondazione è scelta politico-amministrativa, dunque tocca alla Giunta e al Consiglio Comunale decidere, non ad altri. Ma si può fare anche di più. Questa prima fase è tutta a carico del Comune, ma sarebbe utile già da ora chiarire che la riorganizzazione non è il punto di arrivo, bensì il punto di partenza, una sorta di precondizione, per lavorare ad una Fondazione Cultura "larga", che sappia guardare alla Società Civile, a cominciare dalle forze economiche organizzate. Questo è il punto di vista che già dal Novembre scorso ha espresso il Circolo Centro Storico del PD".